Ana Paula Vilaça segue comandando Gabinete do Centro do Recife e programa Recentro

A arquiteta e urbanista Ana Paula Vilaça segue como coordenadora do Gabinete do Centro do Recife e do programa Recentro, anunciou o prefeito João Campos (PSB), na tarde desta quarta-feira (25).

Vilaça está à frente da pasta desde 2021, quando o projeto foi criado pela Prefeitura do Recife, com o objetivo de promover ações de revitalização, modernização e investimento na área central da cidade.

O Recentro busca reverter o problema histórico do Centro do Recife, repensando a urbanização da cidade a partir da dinamização econômica, conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida nos bairros do Recife, São José, Santo Antônio e parte da Boa Vista.

Apesar das iniciativas desenvolvidas nos últimos três anos, o desafio é grande. Lojas e prédios estão esvaziados, o número de pessoas em situação de rua é grande e a insegurança ainda prevalece, evidenciando a sensação de abandono na região - o que dificulta o interesse em habitação pelos recifenses.

Desde o domingo (22), o prefeito João Campos tem anunciado os secretários que irão compor o segundo mandato dele na prefeitura do Recife. Os nomes estão sendo revelados por meio de publicações nas redes sociais do gestor e, além de Ana Paula Vilaça, outros secretários seguem na gestão no quadriênio 2025/2028, como Fred Amâncio, na secretaria de Educação, Gilberto Prazeres, no Gabinete de Imprensa, e Luciana Albuquerque, na secretaria de Saúde.

Projetos para o Centro do Recife

Durante os últimos anos, a Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro do Recife e do programa Recentro, tem promovido iniciativas para revitalizar a área central da cidade.

Ana Paula Vilaça tem comandado ações como o lançamento de benefícios fiscais para investimentos privados em habitação social, a revitalização da Avenida Guararapes, reformas no Mercado de São José e no Camelódromo da Dantas Barreto e eventos como o Viva o Centro.

Currículo

Ana Paula Vilaça é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE, bacharel em Direito pela UNIP-SP, mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pós-graduada em Reabilitação Urbana: Investimentos e Oportunidades.

A coordenadora do Gabinete do Centro do Recife e do programa Recentro já atuou na prefeitura da capital pernambucana como Gerente Geral do Recife Antigo e Secretária Executiva de Turismo e Lazer.

Em 2016, esteve na presidência da Empetur e, em seguida, como Secretária de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife, à frente de vários projetos como Ciclofaixa, Academia Recife, Recife Antigo de Coração e Colorindo o Recife.

Sua carreira política também passou pela secretaria Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.