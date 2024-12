Felipe Matos assume a Secretaria Desenvolvimento Urbano do Recife, anuncia João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O economista Felipe Matos vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, anunciou o prefeito João Campos (PSB), nesta quarta-feira (25).

Com experiência no setor privado, em 2021 Felipe Matos assumiu o comando da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife. Ele atuou no monitoramento de ações estratégicas do governo.

À frente da pasta de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, será responsável por consolidar e integrar órgãos para elaborar e definir estratégias para um desenvolvimento urbano sustentável, além de garantir o deslocamento das pessoas, controlar e fiscalizar o uso do solo.

Desde o domingo (22), o prefeito João Campos tem anunciado os secretários que irão compor o segundo mandato dele na prefeitura do Recife. Os nomes estão sendo revelados por meio de publicações nas redes sociais do gestor. Além de Felipe Matos, nesta quarta-feira foi anunciada Ana Paula Vilaça, que segue comandando Gabinete do Centro do Recife e programa Recentro.



Currículo

Felipe Matos é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e MBA Executivo pelo IESE (Espanha).

O economista assumiu a liderança sobre a área de Concessões Públicas e Parcerias Público-Privadas e nas áreas de Transformação Digital, Orçamento, Gestão de Pessoas e Licitações.