TJPE empossa Marcos Amaral como desembargador nesta quarta-feira

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza nesta quarta-feira (8) a cerimônia de posse do novo desembargador Marcos Carvalho, que encerrou nesta terça-feira (7) o mandato como procurador-geral de Justiça do Ministério Público Pernambuco (MPPE). O evento será realizado às 9h30, no Salão Nobre do Palácio da Justiça.

A cerimônia de posse será realizada na primeira sessão solene do TJPE em 2025. O evento será conduzido pelo presidente do tribunal, desembargador Ricardo Paes Barreto, e deverá contar com a presença de autoridades dos três poderes, membros do MPPE, magistrados, familiares e amigos.

Marcos Amaral foi chefe do Ministério Público de Pernambuco no biênio 2023-2025 e foi nomeado desembargador pela governadora Raquel Lyra em novembro do ano passado.

A vaga preenchida por ele é a do Quinto Constitucional do MPPE, que garante representatividade do Ministério Público nos tribunais.

O nome de Carvalho integrou uma lista sêxtupla enviada pelo MPPE ao Tribunal de Justiça, que, por sua vez, refinou a seleção e remeteu uma lista tríplice à governadora do estado, que fez a escolha final.

“É uma honra ser desembargador deste que é um dos mais importantes tribunais do Brasil, bicentenário. Espero poder contribuir à altura”, disse Carvalho em uma reunião com Ricardo Paes Barreto, ainda em novembro, após ser nomeado pela governadora.

“A trajetória de Marcos Carvalho engrandece a Justiça Estadual. Sua dedicação à Justiça é exemplar e tenho a convicção de que a chegada dele só engrandecerá nossa casa, dando continuidade à jornada brilhante que empreendeu no tão querido Ministério Público de Pernambuco”, declarou Paes Barreto, à época.

A chegada do novo desembargador é fruto da ampliação do segundo grau do TJPE, de 52 para 58 membros. A expansão, segundo o tribunal, visa aprimorar e tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e acessível à população.

Quem é Marcos Carvalho

Marcos Carvalho nasceu no Recife, em 56 anos e iniciou a carreira em 1999, como promotor de Justiça em Caruaru, no Agreste do estado. Ele também passou pelas titularidades das Promotorias de Justiça de Cachoeirinha, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

É formado em Direito e tem especialização em Direito Penal e Processo Penal. Estava no MPPE há 23 anos e também foi assessor da Corregedoria-Geral, de março de 2021 a novembro de 2022.

Ele é filho de Sílvio Pessoa, que foi procurador-geral do Estado nos oito anos do governo Jarbas Vasconcelos.