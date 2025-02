João Campos reforça compromisso com trabalho diante de críticas da oposição: "Vou fazer a minha parte"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito destacou respeito ao debate democrático e afirmou que sua resposta será com dedicação redobrada à cidade do Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença na abertura dos trabalhos legislativos de 2025, nesta segunda-feira (3), na Câmara Municipal. Em meio a um cenário político de oposição mais intensa, o gestor reforçou que sua principal resposta às críticas será o dobro de trabalho.

Antes mesmo da posse dos novos parlamentares, a nova bancada de oposição já vinha realizando visitas a obras públicas e utilizando as redes sociais para apontar falhas na administração municipal. Com uma atuação mais incisiva do que na legislatura anterior, os vereadores oposicionistas prometem um acompanhamento rigoroso das ações da Prefeitura.

Em coletiva realizada na Câmara, João Campos adotou um tom conciliador, destacando que respeita a atuação dos opositores e vê a pluralidade de ideias como parte natural do processo democrático.

“A democracia é um espaço onde é possível ter pessoas que apoiam o governo, que não apoiam, que fazem situação, que fazem oposição. Isso é absolutamente normal. Da minha parte, o Recife vai contar com muito trabalho, com dedicação, fazer o serviço bem feito, cuidar das pessoas, buscar gastar minha energia e meu tempo somando e fazendo aquilo que espera ser feito e respeitando as pessoas”, afirmou o prefeito.

Quando questionado sobre como lidará com as críticas mais duras da oposição, João Campos foi categórico ao afirmar que não pretende rebater diretamente, mas sim intensificar suas ações na cidade.

“Nada vence o trabalho. Eu vou fazer a minha parte, que é seguir trabalhando e seguir representando a ampla maioria da cidade e respeitando aqueles que também não concordam. Ninguém é obrigado na vida a concordar com os outros. O que a gente precisa ter na vida é respeito. Da minha parte, vai ter muito respeito e trabalho dobrado”, destacou o prefeito.

Solenidade marca início da nova legislatura



A 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Romerinho Jatobá (PSB), e contou com a participação de todos os parlamentares, além dos secretários municipais Gustavo Monteiro (Governo e Participação Social) e Gilberto Prazeres (Comunicação).

Durante a sessão solene, João Campos apresentou a mensagem do Executivo, destacando os avanços obtidos pela gestão e as prioridades para os próximos anos. O prefeito ressaltou o investimento em tecnologia aplicada à administração pública, além da ampliação de creches e melhorias na educação, como o programa Escola no Grau e os recordes na alfabetização de crianças no tempo certo.

Outros temas abordados foram as ações voltadas para infraestrutura e qualidade de vida, como as obras nos morros da cidade, construção de novas pontes, ampliação de parques públicos e serviços de macrodrenagem na bacia do Rio Tejipió.

Líder da oposição aponta desafios para a cidade



Após o discurso do prefeito, o líder da oposição, vereador Felipe Alecrim (Novo), subiu à tribuna para reforçar o compromisso do grupo em fiscalizar as ações do Executivo. Ele destacou desafios enfrentados pela cidade em áreas como mobilidade urbana, saúde, infraestrutura contra chuvas e desigualdade social, garantindo que a bancada oposicionista atuará com responsabilidade e firmeza.

A oposição será composta pelos vice-líderes Davi Muniz (PSD) e Gilson Machado Filho (PL), além dos vereadores Eduardo Moura (Novo), Thiago Medina (PL), Fred Ferreira (PL) e Paulo Muniz (PL).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o vereador Eduardo Moura (Novo) questionou o prefeito do Recife a respeito da lei orgânica do município e o mesmo garantiu que que ela será cumprida, permitindo que a oposição faça a vistoria das obras na cidade.