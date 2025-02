Após eleição nas comissões, Antônio Coelho diz que Alepe será protagonista neste biênio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em entrevista à Rádio Jornal, deputado estadual do União Brasil afirmou que "a política prevaleceu" no processo eleitoral de novos presidentes

O deputado estadual Antônio Coelho (União Brasil) se mostrou uma das principais vozes de oposição ao governo Raquel Lyra nas polêmicas reuniões que elegeram os novos presidentes das três principais comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), ocorridas no último fim de semana.

Nesta segunda-feira (17), em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ele reafirmou que, diferentemente do que acusam os deputados governistas, o processo foi feito seguindo o rito regimental da Assembleia.

Os deputados da base do governo argumentam que somente os presidentes das comissões poderiam solicitar as sessões, e que o presidente da Casa, posto ocupado interinamente por Rodrigo Farias (PSB), não teria prerrogativa para fazer as convocações.

“É um preceito estabelecido pelo artigo 218 que nós podemos nos fazer do regimento da Câmara Federal, que no artigo 39 estabelece a competência do presidente da Casa de solicitar essas convocações”, disse o deputado.

“Além disso, as eleições de comissão, tema tão importante, são uma causa interna corporis [que deve ser tratada internamente pelo Legislativo]. Tanto é que recentemente o Tribunal de Justiça de Pernambuco indeferiu uma liminar impetrada por três deputados estaduais entendendo justamente que não haveria espaço para interferência de outro poder”, completou Coelho, se referindo a uma decisão da Justiça publicada no último sábado.

O deputado disse esperar que a Alepe vire a página do assunto e que os deputados possam se unir para fortalecer o poder Legislativo.

No fim de semana, após a eleição dos presidentes, os novos líderes afirmaram que irão buscar uma maior independência da Casa. Já Coelho afirmou que o parlamento “deu uma grande ação de altivez” no fim de semana, e que “a política prevaleceu”.

“A arte do diálogo teve seu momento agora nessas eleições de comissão e com certeza o parlamento tem condições de ser um grande protagonista nesse segundo biênio”, declarou.

Pauta econômica

Eleito presidente da comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, Antônio Coelho contou que sempre defendeu a redução da carga tributária e foi contrário ao aumento do ICMS.

“Nós iremos sempre buscar um enxugamento da máquina pública convidando instituições privadas sempre que possível. E uma das nossas obrigações agora é justamente conciliar a posição de todos os parlamentares que irão lá se reunir e debater sobre o futuro de Pernambuco”, apontou.