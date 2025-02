Lula recebe presidente e primeiro-ministro de Portugal nesta terça (18)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A delegação do país europeu ficará no Brasil ao longo desta semana para encontros com os chefes dos outros poderes do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta terça-feira (18), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma visita de Estado, a partir das 11h.

A comitiva portuguesa conta com a presença do primeiro-ministro do país, Luís Montenegro, que se encontrará com Lula e ministros na quarta-feira (19).

A delegação do país europeu ficará no Brasil ao longo desta semana para encontros com os chefes dos outros poderes do país, e também para participar da 14ª Cimeira Brasil-Portugal.

Programação

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa iniciou a visita ao Brasil nessa segunda (17), no Recife. Na ocasião, ele recebeu a outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Em seguida, nesta terça-feira (18), cumpre agenda oficial de visita de Estado, em Brasília, junto com o primeiro-ministro Luís Montenegro. O presidente português se encontrará com o presidente Lula e com os chefes dos Poderes, e participará de jantar oferecido no Itamaraty.

O presidente e o premiê vêm acompanhados de uma delegação ministerial importante, com cerca de 10 ministros. "A ideia é que eles tenham reuniões com seus homólogos brasileiros para discutir diferentes áreas de cooperação. Deve haver, também, assinatura de atos", disse o embaixador.

Cimeira Brasil-Portugal

Já na quarta-feira (19), o presidente Lula e o primeiro-ministro português liderarão a 14ª edição da Cimeira Brasil-Portugal, encontro que reúne líderes dos dois países para discutir e fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, como defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura.

As cimeiras luso-brasileiras são fundamentais para aprofundar a colaboração entre as duas nações, e está prevista a assinatura de acordos. "Ela [cimeira] é uma instância importante de cooperação entre Brasil e Portugal, de diálogo político. É precedida de uma série de reuniões temáticas, de subcomissões dedicadas aos principais temas da cooperação e da relação bilateral. Um número expressivo de acordos deve ser assinado, cobrindo várias áreas importantes", registrou o embaixador Goldman.

Comércio entre os dois países

Portugal é importante parceiro comercial do Brasil na Europa. A corrente de comércio Brasil-Portugal em 2024 foi de US$4,7 bilhões. As exportações brasileiras foram de US$3,4 bilhões, com superávit nacional de US$2,1 bilhões.

As exportações brasileiras concentram-se, em sua maioria, em óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos. As importações são majoritariamente gorduras e óleos vegetais, aeronaves e outros equipamentos, filés ou outras carnes de peixes (congelados, frescos ou refrigerados) e bebidas alcóolicas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC