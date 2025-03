Priscila Krause se filia ao PSDB um dia antes de a governadora Raquel Lyra deixar o partido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dia antes de a governadora de Pernambuco Raquel Lyra deixar o PSDB para se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) de Gilbert Kassab, a vice-governadora Priscila Krause anunciou que, neste domingo (9/3), decidiu filiar-se ao partido tucano.

Atual presidente da Federação Cidadania-PSDB em Pernambuco, Priscila Krause passa a integrar formalmente o PSDB e, assim, faz mais um gesto que reforça sua trajetória política alinhada com a da governadora.

As novas filiações são mais um movimento para segurar a base partidária de olho nas eleições de 2026. A troca de partido é estratégica para os planos de reeleição de Raquel Lyra no próximo ano, que deverá enfrentar como principal adversário o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A entrada no PSD permitirá à governadora se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, melhorando suas perspectivas eleitorais em Pernambuco. Diferentemente do que acontece em outros estados, o PSD pernambucano é aliado do petista e tem como representante no governo o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, aliado político de Raquel.

Fred Loyo, indicado por Raquel Lyra para comandar a legenda, segue como presidente do diretório do PSDB de Pernambuco.

RAQUEL LYRA SE FILIA AO PSD NESTA SEGUNDA (10)

Raquel Lyra se despede do PSDB e oficializa filiação no PSD, de Gilberto Kassab - Divulgação

A esperada filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD acontece nesta segunda-feira (10), no Recife Expocenter, no Cais de Santa Rita, Centro do Recife, às 18h55, em referência ao número do partido (55).

As conversas entre Kassab e Raquel sobre uma possível ida ao PSD vêm acontecendo desde 2024, mas as negociações não avançaram porque existia uma possibilidade de o PSDB, atual partido da governadora pernambucana, ser incorporado pelo PSD, proposta que terminou totalmente rejeitada pelos tucanos.

MUDANÇA NO JOGO POLÍTICO

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, espera atrair em breve outros dois governadores do PSDB, Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por enquanto, as pesquisas sobre um possível confronto nas eleições para governador em 2026 apontam João Campos liderando uma futura disputa. A pesquisa Genial/Quaest mais recente, divulgada na quinta-feira (27/2) indicou que 56% dos eleitores pernambucanos pretendem votar no prefeito do Recife, João Campos (PSB), para governador de Pernambuco nas eleições do próximo ano.

A governadora Raquel Lyra apareceu em segundo lugar, com 28% das intenções de voto. Mas a expectativa é de que, com a mudança de partido e os investimentos que vem fazendo no Estado, o cenário de rejeição possa ser alterado.



PSD SÓ CRESCE NO PAÍS

A entrada da governadora Raquel Lyra no PSD deverá atrair outros gestores estaduais. Pelo menos essa seria a expectativa de Gilberto Kassab. Segundo informações de Lauro Jardim, do jornal O Globo, outros dois governadores do PSDB, Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS), seguiriam o mesmo caminho em breve.