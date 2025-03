Gleisi reitera que trabalhará para ajudar Haddad, mesmo com discordâncias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gleisi disse que se reuniu com Haddad na semana passada para entender quais eram as prioridades da Fazenda

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reiterou que trabalhará pela aprovação da agenda econômico do governo, mesmo que tenha discordâncias com o colega.

"Posso ter minhas posições divergentes [com Haddad], isso é normal no processo democrático. Mas nesse lugar, a Secretaria de Relações Institucionais, estou para facilitar a vida do governo, do presidente e dos ministros. Eu vim para ajudar", afirmou Gleisi, em entrevista ao programa PodK Liberados, exibida na noite do domingo, 17, pela RedeTV!. O apresentador da atração é o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Gleisi disse que se reuniu com Haddad na semana passada para entender quais eram as prioridades da Fazenda e como poderia ajudar na aprovação das matérias no Congresso.

Entre os pontos de divergência com Haddad, a ministra lembrou que considera o limite de 2,5% de crescimento de despesas, previsto pelo arcabouço fiscal, como muito baixo. "Mas passou, foi aprovado, e vida que segue. Vamos cumprir o que foi aprovado", disse Gleisi, que lembrou que o governo terá de fazer bloqueios no Orçamento já em abril por causa do teto de expansão dos gastos.

Gleisi afirmou que Haddad entregou o ajuste fiscal prometido e reduziu o déficit fiscal de mais de R$ 200 bilhões, em 2023, para menos de R$ 30 bilhões no ano passado. O feito, porém, não é reconhecido pelos analistas do mercado financeiro, segundo a ministra. "Não é certo o mercado ficar cobrando que corte os pulsos. Vai deixar de fazer as coisas?", questionou.

