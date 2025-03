Isenção do IR até R$ 5 mil é "justiça social" e proposta tem equilíbrio fiscal, diz Haddad

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ministro da Fazenda destaca que medida favorece milhões, cumpre promessa de Lula e marca avanço no combate à desigualdade no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda é uma questão de “justiça social”. A declaração foi dada na cerimônia de anúncio do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (17).

Haddad defendeu que o PL “não é um projeto de governo, mas um projeto de sociedade”, convocando os parlamentares a apoiarem o texto, que agora segue para votação no Congresso Nacional.

“Nós queremos melhorar enquanto sociedade e esse projeto vai ao encontro desse anseio”, disse o ministro, que argumentou que o Brasil figura entre as dez nações mais desiguais do mundo, apesar de estar entre as dez maiores economias.

O ministro afirmou que o projeto é “equilibrado do ponto de vista fiscal”, que “não pretende arrecadar mais nem menos impostos” mas que, visando a justiça social, o foco é tributar mais o “0,2% mais rico da sociedade” e desonerar os brasileiros que ganham menos.

“Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas”, declarou.

Reforma de Renda e promessas de Lula

Dirigindo-se aos parlamentares na cerimônia, Haddad felicitou a recente aprovação da Reforma Tributária pelo Congresso. "Isso vai implicar uma mudança de postura do Estado brasileiro frente às camadas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, uma mudança extraordinária”, declarou.

Em seguida, ele complementou afirmando que o PL do Imposto de Renda é um passo na mesma direção e ainda mais sensível. “Agora nós estamos mexendo numa questão mais sensível ainda, que é a questão da renda. Nós sabemos que o Brasil cobra o imposto de renda na fonte do trabalho e não cobra o imposto de renda sobre o capital”.

Haddad também lembrou que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele disse que o projeto apresentado “honra a palavra” do presidente. “Essa desoneração faz jus à sua palavra, não apenas de corrigir a tabela do Imposto de Renda, mas de elevar a faixa de isenção até esse patamar [de R$ 5 mil]”.

O chefe do Ministério da Fazenda apontou que a proposta foi criticada por muita gente e considerada “inexequível”, mas defendeu que o governo está pronto para implementar a medida, apresentada ”depois de muitos meses de estudos, com reparos feitos por vários ministérios, com vários especialistas que não assessoraram”.

“Nós estamos seguros de que ela aponta num caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que enfrentamos no Brasil”, declarou o ministro, que considerou a apresentação do projeto um ‘dia histórico’ para o país.



