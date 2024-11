PHPeste 2024: SJCC recebe o maior evento de tecnologia das comunidades do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), abre as portas para o PHPeste 2024. O maior evento de tecnologia das comunidades PHP no Nordeste. Este ano, o evento acontece na sede do SJCC, em Recife, nos dias 23 e 24 de novembro.

Esse encontro, considerado o maior voltado para comunidades de tecnologia no Nordeste, reunirá desenvolvedores e profissionais do setor em um ambiente de networking e aprendizado.

O PHPeste é um evento sem fins lucrativos e segue fiel à sua missão de disseminar conhecimento, com o suporte do SJCC, que detém, em audiência, o maior portal de comunicação do Nordeste.

A história do PHPeste: conectando o Nordeste desde 2015

Fundado em 2015 em João Pessoa, na Paraíba, o PHPeste nasceu da iniciativa de amigos da comunidade PHP local. O evento surgiu para oferecer um espaço de integração para profissionais de tecnologia e, rapidamente, expandiu-se, conectando comunidades por todo o Nordeste.

Com um conceito itinerante, o PHPeste é realizado anualmente em diferentes estados da região, promovendo a união de desenvolvedores e entusiastas da tecnologia web em cidades como Salvador, Fortaleza, Natal, São Luís e, agora, Recife mais uma vez.

O PHPeste é um evento feito pela comunidade e para a comunidade. Cada edição é organizada pela equipe PHP do estado anfitrião, que seleciona palestrantes, desenvolve conteúdos específicos e se dedica ao engajamento do público.

Evento em 2024: estrutura e programação

A conferência, que já passou por várias cidades nordestinas, retorna a Recife nesta edição. Os participantes poderão conferir mais de 30 palestras com profissionais de empresas como Alura, PicPay, Rocketseat, e MongoDB, entre outras.

O evento deste ano será realizado no auditório do SJCC e contará com uma sala extra para sessões simultâneas, garantindo uma programação diversificada e dinâmica. Grandes especialistas em tecnologia estarão presentes, compartilhando conteúdos atualizados e insights sobre as tendências e inovações no universo PHP e no desenvolvimento web.

Luiz Siqueira, Head de Tecnologia do SJCC e líder da comunidade PHP PE, destaca o valor do evento:

“As comunidades de tecnologia são muito fortes quando o assunto é espalhar conhecimento. Tem sempre gente disposta a compartilhar, ajudar e incentivar o crescimento dos outros sem querer nada em troca. Esse movimento constante faz a tecnologia avançar e ficar mais acessível pra todo mundo”, diz Siqueira.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site do evento, clicando aqui, e custam a partir de R$ 130. Existe um lote especial para estudantes com até 50% de desconto.

Serviço

Evento: PHPeste 2024

Datas: 23 e 24 de novembro de 2024

Local: Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Recife, PE

Programação: Mais de 30 palestras com profissionais de empresas como Alura, PicPay, Rocketseat e MongoDB, além de uma sala extra para sessões simultâneas..

Inscrições e informações: phpeste.com.br