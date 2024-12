Confira os 10 shows que bombaram no Google em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este ano, diversos artistas nacionais e internacionais agitaram o público brasileiro; entre os dez que mais se destacaram, estão parcerias que há tempos não trabalhavam juntas, como Caetano & Bethânia.

Além disso, artistas internacionais, como Bruno Mars, fez um show exclusivo para quem doou valores para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, totalizando 15 shows em solo brasileiro.

Artista que se destacaram em 2024

Dentre os shows e turnês que se destacaram na buscas do Google, estão:

1. Madonna

Madonna na Celebration Tour - REPRODUÇÃO

O show da cantora aconteceu no Rio de Janeiro no dia 4 de maio, sendo a apresentação de encerramento da turnê Celebration.

O show reuniu 1,6 milhão de pessoas, ultrapassando os Rolling Stones com o 5º maior público da história, sendo também o maior público dos seus 40 anos de carreira. O show de Madonna foi gratuito e entrou na galeria dos maiores eventos da música pop internacional.

Também se destacaram algumas polêmicas em relação à apresentação, entre elas o fato da artista fazer uso de alguns símbolos religiosos e performances direcionadas a liberdade sexual, que embora seja uma característica da sua carreira, não agradou alguns grupos mais conservadores da sociedade brasileira.

Diversos famosos saíram em defesa da cantora norte-americana, entre eles Anitta e Pabllo Vittar, que participaram do show.

2. Bruno Mars

Bruno Mars vem ao Brasil em outubro. - Reprodução/Instagram

O cantor Bruno Mars desenvolveu um grande carinho pelo público brasileiro. Ele fez 14 shows no País, em cinco cidades diferentes.

São Paulo, no Estádio Morumbis;

Rio de Janeiro no Estádio Nilton Santos (Engenhão);

Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha;

Curitiba, Estádio Couto Pereira;

Belo Horizonte no Estádio Mineirão.

Durante as apresentações, o cantor se arriscou no funk, com o ‘bonde do Brunão’ e rendeu diversos memes para os internautas que não perdiam nenhum detalhe de suas apresentações.

3. Caetano & Bethânia

Maria Bethânia e Caetano Veloso no show "Caetano e Bethânia" - @RONCCA/DIVULGAÇÃO

Os irmãos se juntaram mais uma vez nos palcos, gerando nostalgia para aqueles que viveram épocas marcantes com a trilha sonora dos dois.

A turnê estreou no Rio de Janeiro com as quatro noites esgotadas, passou por Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador e ainda passará por outras cidades, como São Paulo e Porto Alegre.

Juntos, os irmãos já venderam cerca de meio milhão de ingressos, em 19 shows.

4. Linkin Park

Fotos do Hybrid Theory, disco de estreia do Linkin Park - DIVULGAÇÃO

A banda de rock norte-americana inclui o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda, o guitarrista Brad DeLong, o baixista Dave Farrell, o DJ Joe Hahn, a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain.

O grupo estava há sete anos sem tocar após a morte do vocalista Chester Bennington, mas retornou com grande estilo em São Paulo, no dia 15 de novembro, apresentando então Emily Armstrong, que mostrou seu talento mesmo sendo nova na banda.

5. Travis Scott

Rapper Travis Scott vai ajudar universitários pretos - Reprodução

O rapper norte-americano subiu ao palco Rock in Rio no dia do rap, sendo a atração principal do festival da abertura.

No Palco Mundo, ele levou sua turnê "Circus Maximus", focada no disco mais recente, "Utopia", lançado em 2023.

Com músicas psicodélicas e pesadas, Travis chamou o público para estremecer o chão da cidade do rock. E a faixa “FE!N”, que já chegou a tocar mais de dez vezes em seu show, tocou cinco seguidas no festival.



6. Mariah Carey

Mariah Carey disponibilizou o álbum nas plataformas digitais em 2020, após campanha dos fãs - DIVULGAÇÃO

A rainha do Natal esteve presente no Brasil para o Rock in Rio, no dia 22 de setembro, encerramento do evento, mas também fez um show em São Paulo, no dia 19.

Aqueles que pensavam que a dona do hit “All I Want For Christmas Is You” só combina com a época natalina, viram outras faces da cantora, que interpretou "We Belong Together", "Hero" e vários outros sucessos.

A cantora norte-americana ainda falou estar “obcecada” pelo Rio de Janeiro, fazendo menção à sua música “Obsessed”.

7. Alok em Brasília

Imagem do show Alok - Prefeitura de Petrolina/Divulgação

O DJ brasileiro fez o show em Brasília para celebrar os 64 anos da cidade, no dia 20 de abril.

Cerca de 500 mil pessoas foram assistir o show gratuito, na Esplanada dos Ministérios, que foi iluminada por seus característicos jogos de luzes, pirâmide de 25 metros de altura, refletores, lasers e drones.

O show ainda contou com uma breve participação do rapper Hungria Hip Hop.

8. Natiruts

Show da turnê 'Leve com Você', do Natiruts - @CRIA.MOV/DIVULGAÇÃO

O grupo que marcou o reggae brasileiro anunciou o fim da banda e seguiu com a turnê “Leve com Você” no Brasil para se despedir, após 28 anos de carreira. A banda fez shows em Brasília, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Recife e São Paulo.

"Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás", comenta Luís Mauricio, co-fundador do Natiruts ao lado de Alexandre Carlo.

9. Gilberto Gil

Gilberto Gil volta a Pernambuco - @douglasfischer_fotografia/Divulgação

O cantor que marcou épocas no Brasil anunciou sua despedida dos palcos com sua última turnê “Tempo Rei”, que rodou o Brasil em despedida, mas que ainda irá para outros estados em 2025, até seu encerramento oficial.

A música que dá nome à turnê, “Tempo Rei”, foi composta em 1984 e fala de um desejo de permanência e transformação.

10. Andrea Bocelli

Andrea Bocelli - PIERO CRUCIATTI/AFP

O cantor lírico, que já veio outra vez ao Brasil fazendo show gratuito à grande multidão, desta vez, voltou com ingressos que chegavam ao valor de 4,6 mil reais.

O italiano é um tenor, compositor e produtor musical, que ultrapassou os limites do lírico se fazendo conhecido com a canção “Con Te Partirò”. Fez shows em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo para celebrar seus 30 anos de carreira.