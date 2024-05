Seleção Brasileira: Dorival Júnior convoca jogadores na sexta-feira para amistosos e Copa América

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A próxima sexta-feira (10) será marcada pela convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América e dois amistosos antes do início da competição. O técnico Dorival Júnior vai divulgar a lista dos jogadores a partir das 12h em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, o staff da Canarinho tornará publica a programação para a disputa do torneio continental.



Antes do início da Copa América, o Brasil encara dois antes contra o México, no dia 8 de junho, e os Estados Unidos, no dia 12 de junho. A estreia na competição acontece no dia 24 de junho contra a Costa Rica.

Na primeira fase, a equipe verde e amarela ainda enfrenta o Paraguai e a Colômbia. Para os compromissos, os atletas que atuam no exterior devem ser apresentam no dia 30 de maio. Já os convocados que atuam no Brasil são esperados no dia 3 de junho.

A Seleção Brasileira terá uma sede fixa para a preparação em Orlando, nos Estados Unidos. No local, realizará os deslocamentos para os locais dos amistosos e os jogos da Copa América, que todos serão realizados no país norte-americano.

"Escolhemos Orlando para ser nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica, que foi entendido e apoiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas.

Caetano e os demais membros da comissão técnica do Brasil assistiram vários jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, em tuor pelo país nesse último mês. Inclusive, o técnico Dorival Júnior visitou as instalações do Bahia.