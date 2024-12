Vist Pernambuco 2024: Estado tem ações diretas para atrair investidores estrangeiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O investimento em tornar Pernambuco um destino para turistas internacionais foi uma das pautas discutidas no Visit Pernambuco - Travel Show 2024, realizado em Porto de Galinhas nesta terça e quarta-feira (3 e 4).

O evento, voltado a realizar o contato entre vendedores e investidores na área de turismo, está em sua 6ª edição.

Em coletiva de imprensa realizada após a cerimônia de abertura, o Secretário de Turismo de Pernambuco, Paulo Nery, falou sobre uma das ações que tem feito para atrair não só turistas, como investidores nacionais e internacionais para o estado.

"A Empetur contratou uma empresa que foi em São Paulo, em Belo Horizonte, em Buenos Aires... Para mim foi uma coisa que, como pernambucano, encheu o coração de orgulho", contou.

"Foi montado um domo fechado, onde ali você tinha um filme em 360°, com som e imagens de Pernambuco mostrando as belezas naturais que nós temos", continuou Nery.

A ação era uma experiência imersiva, que ainda contou com a participação do Chef Rafael Vasconcelos, levando a gastronomia de praia pernambucana aos visitantes.

"Foi feito um convite a todos os operadores da região... Você entrava e recebia uma chinelinha para pisar na areia. Vento da praia, temperatura, som, imagem", explicou o secretário.

O evento foi realizado em seis cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília - maiores emissores no Brasil -, Buenos Aires (Argentina), Assunção (Paraguai) e Santiago (Chile).

Ações diretas

Principal responsável pelas ações voltadas ao turismo de Pernambuco, a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) tem atuado diretamente nessas ações para captação do fluxo de investimentos e consumidores nos pontos turísticos do estado.

"Pernambuco é muito forte no turismo de lazer. O operador de viagem é muito forte. Então a gente faz um trabalho de planos cooperados, como operadora de viagem. É o maior investimendo da história de Pernambuco nesses planos cooperados", ressaltou Eduardo Loyo, diretor da Empetur, em coletiva de imprensa.

Segundo Loyo, o estado trabalha com parcerias e incentivos com os principais operadores que vendem pacotes de passeios para Pernambuco, sendo 10 nacionais e cinco internacionais, também identificando de onde mais estão vindo os turistas.

"Na CVC [operadora de viagem], por exemplo, tem como se fosse um clube de pontuação. Então quando você está comprando um pacote para Pernambuco, tem um multiplicador maior do pontos", exemplificou o diretor.

"A gente faz esse trabalho muito forte e, principalmente, dá capacitação aos operadores. Então se alguém chega procurando um destino no Nordeste, ele já fala 'vá para Pernambuco, que Pernambuco tem isso'. Vai ter um incentivo de vendas através do nosso estado", completou Eduardo Loyo.

Visit Pernambuco 2024

O Visit Pernambuco - Travel Show 2024 é promovido pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB).

A organização do evento ainda conta com o apoio de instituições como Sebrae-PE, Prefeitura do Ipojuca e Governo de Pernambuco, além da TAP Portugal e Banco do Nordeste e grandes patrocinadores, incluindo redes hoteleiras renomadas e empresas de receptivos.