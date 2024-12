Porto de Galinhas: se surpreenda com atividades no ar, no mar e em terra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No ar, no mar e em terra. Não importa a perspectiva por onde se olha: Porto de Galinhas te surpreende em todas elas. O sempre badalado balneário do Litoral Sul de Pernambuco, localizado em Ipojuca, atrai turistas do mundo inteiro na casa dos millhões durante todo o ano. E claro que todos querem aproveitar ao máximo um dos principais destinos de praia do país. Sendo assim a equipe de reportagem topou o desafio de fazer um guia para curtir Porto de Galinhas com toda a sua intensidade e beleza, voando, mergulhando e pedalando, entre outras surpreendentes atividades.

NO AR

Que tal começar nosso tour diretamente do céu com um voo de paramotor com o famoso Sérgio Voador (@sergiovoador)?

(imagens de drone @guiaportodegalinhasoficial)

NO MAR

Nas águas cristalinas podem ser feitas diversas atividades, uma das mais recentes e legais é com um caiaque transparente (@harborcaiaques)!

Claro que não poderia faltar o tradicional passeio das piscinas naturais (@ajaapg_oficial).

Outro clássico é o do pontal de Maracaípe.

EM TERRA

Em solo firme são inúmeros os passeios, como o clássico de ponta a ponta feito com os bugues, com destaque para as condutoras (@buggytripsemfronteiras)!

Para os mais aventureiros, a dica é uma trilha de bike (@trilhasportodegalinhas).

PROGRAMA COMPLETO

Confira o programa Cores e Sabores especial de Porto de Galinhas, produzido pela TV Jornal, que ganhou o Prêmio Pernambuco de Turismo