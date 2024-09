Pablo Marçal dá entrada em hospital após ser agredido por Datena e fratura costela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a equipe do candidato à prefeitura de São Paulo, ele fraturou a costela e ficará no Hospital Sírio Libanês em observação

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, após ser agredido com uma cadeira pelo rival José Luiz Datena (PSDB).

A briga ocorreu durante o debate promovido pela TV Cultura, na noite deste domingo (15).

Pablo Marçal (PRTB) teve, segundo a sua equipe, lesões na costela e na mão e passa por exames.

A equipe do hospital não divulgará boletins médicos do candidato Pablo Marçal (PRTB) por falta de autorização do candidato e de sua equipe. Assim, apenas a equipe de Marçal dará informações sobre seu estado de saúde.

"Boletins médicos podem apenas ser publicados com autorização dos pacientes, sendo este um procedimento que o Sírio-Libanês adota para todos os pacientes. Entretanto, caso o paciente queira, podemos publicar", afirma a unidade hospitalar.

EX-COACH FRATURA COSTELA

Em vídeo publicado em seu Instagram, Marçal aparece deitado na cama do hospital e conversa com um médico, que diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela, do influenciador.

O médico afirma que fará exame de sangue e uma ressonância no punho do candidato.

Em outra postagem, Pablo publicou uma foto em que aparece em uma cama hospitalar e um vídeo em que aparece dentro de uma ambulância, sendo socorrido.

AGRESSÃO DE DATENA A PABLO MARÇAL

Pablo Marçal é agredido por Datena em debate na TV Cultura - REPRODUÇÃO / TV CULTURA

O tucano partiu para cima de Marçal após ser provocado e chamado de "arregão" por Marçal. O influenciador abandonou o evento, alegando não estar se sentindo bem. Datena foi expulso do programa, e os demais candidatos seguiram debatendo.

O jornalista Leão Serva, apresentador e mediador do debate, classificou a agressão como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira".

Após o episódio, a equipe do candidato do PRTB fez um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria.

Em meio à correria de seguranças e assessores, o debate foi interrompido e voltou minutos depois com os outros quatro candidatos participantes. Todos lamentaram o episódio.

