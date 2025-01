Sobrevivente da queda de helicóptero fez aniversario no dia do resgate

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Betina Feldman, de 12 anos, foi resgatada com vida, na manhã desta sexta-feira (17), dia do seu aniversário, da queda de helicóptero que sofreu com os pais e o piloto da aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento do helicóptero, que André Feldman e Elisa Alves Maria Feldman estavam, foi informado nesta quinta-feira (16), às 23h28.

Sobre o caso

O helicóptero decolou da zona oeste da capital de São Paulo, Jaguaré, e tinha como destino o município de Americana, cidade onde o pai de Betina, André Feldman era conhecido por seu empreendimento com apostas.

A queda da aeronave aconteceu em Caieiras, na Grande São Paulo, e apenas a jovem Feldman e o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, sobreviveram.

Betina passou a noite na mata com o piloto, que conseguiu sair do helicóptero e retirar a menina.

Edenilson e a menina que completou 12 anos foram encontrados e resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

O empresário André Feldman e sua esposa Elisa Alves Maria Feldman foram encontrados sem vida próximo aos destroços do helicóptero.

