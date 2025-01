Raquel Lyra já começou a fazer política de olho em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora começou a movimentar a gestão politicamente, conversando com outras forças do estado e aproximando o Palácio de lideranças municipais.

Nas entrevistas do fim do ano, a governadora Raquel Lyra (PSDB) repetiu muitas vezes que iria começar a fazer política em 2025. Pelo planejamento da gestora, o primeiro ano foi para arrumar a casa após anos de governo do PSB, o segundo ano seria para plantar e o restante do mandato para fazer colheita.

Está tudo muito bem, mas no meio do caminho tem uma pedra chamada política, sem a qual administradores públicos que dependem de mandato eleitoral não podem viver.

Movimento

Quando há uma pedra no meio do caminho as opções são contornar, tropeçar ou colocá-la na bolsa para seguir viagem. Pedras costumam ter usos diversos e positivos para um viajante, servem como ferramenta ou como arma, por exemplo. Mesmo ainda não tendo feito a reforma de secretariado que se espera na gestão para este ano, Raquel parou de contornar o obstáculo ou tropeçar na pedra.

Resgatou-a, finalmente. Está fazendo política. E isso chama atenção, porque as provisões do governo são muito maiores do que as da prefeitura do Recife, por exemplo, caso se queira comparar. O orçamento da máquina municipal é de cerca de R$ 9 bilhões. O do governo do estado passa de R$ 50 bilhões.

Quando o Palácio resolve fazer política, não tem como ser "de leve".

Papo

Primeiro foi a conversa com Miguel Coelho (UB), revelada pela jornalista Terezinha Nunes, que integra a bancada do Passando a Limpo, da Rádio Jornal. O papo teria acontecido há alguns dias, embora não haja muita informação sobre o assunto, nem nos bastidores.

Depois veio uma lista com duas dezenas de ex-prefeitos, nomeados pela governadora para cargos de assessoria especial, integrados à gestão estadual, para não deixar ninguém descoberto. Essas nomeações também eram feitas pelo PSB e são uma forma de fortalecer os grupos políticos que receberam apoio do Palácio para continuarem trabalhando em seus municípios.

Alepe

Toda ação tem reação e uma grande virá da Assembleia Legislativa. Sempre que a governadora estreita o relacionamento político direto com os prefeitos, deputados estaduais reclamam por estarem perdendo espaço na articulação entre municípios e governo estadual. Com a eleição de 2026 se aproximando, os parlamentares buscam ainda mais cumprir o papel de ponte porque ele traz votos.

Pontes

O problema das pontes é que elas precisam estar disponíveis e aptas para serem atravessadas. No governo reclama-se bastante dos bloqueios e das dificuldades que têm sido criadas. “Quando há muita resistência, o sujeito pega um barquinho e ignora a ponte”, comenta uma fonte palaciana à coluna.

Reforma

Ainda falta fazer a reforma do secretariado e entender como serão encaixados os grupos políticos que ela depende atrair para a disputa de 2026. É o momento de atuar junto aos partidos e, consequentemente (embora não seja obrigatório), conversar também com os deputados estaduais, aproximando mais a Alepe.

Insensatez

Por falar em reforma, a informação de que Gleisi Hoffmann (PT) deve assumir a Secretaria Geral da Presidência assustou muita gente.

A petista estará trabalhando ao lado de Lula (PT) em tempo integral, dando conselhos e opiniões frequentes sobre política, economia e dizendo até qual gravata fica melhor no presidente. Todo mundo estava contando as horas para que ela deixasse a presidência do PT com a esperança de que ela iria parar de atrapalhar o governo.

Não há esperança que não se dissolva se mergulhada no mar de insensatez que é o Palácio do Planalto.



Confira o último episódio do podcast Cena Política