Como se inscrever no SISU 2024? Confira o passo a passo detalhado de como selecionar as opções de curso

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão abertas nesta segunda-feira, 22 de janeiro, e permanecerão acessíveis até 25 de janeiro de 2024.

O Sisu oferece aos estudantes que participaram do Enem a oportunidade de ingressar em diversas universidades públicas do país. E para concorrer, é fundamental ter participado do Enem 2023, garantindo uma pontuação acima de zero na redação.

Importante destacar que não serão aceitos candidatos treineiros nesse processo.

QUE HORAS ABRE O SISU 2024?

A abertura das inscrições do Sisu 2024 ocorrerá à meia-noite do dia 22 de janeiro de 2024 e se estenderá até as 23h59m59s do dia 25 de janeiro de 2024.

CRONOGRAMA SISU 2024:

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

PASSO A PASSO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO NO SISU 2024:



Confira, abaixo um passo a passo detalhado para realizar a sua inscrição no Sisu 2024:



site sisu -

1. Faça o Login:



Acesse o site oficial do Sisu e utilize seu número de inscrição da última edição do Enem, juntamente com a senha, para efetuar o login. Complete os campos com suas informações, e, se necessário, faça alterações nos dados da inscrição.

2. Selecione os Cursos:



Após a inscrição, acesse a seção "Minha Inscrição". Nesse espaço, escolha os cursos de seu interesse, organizando-os por prioridade. Selecione a "1ª opção de curso" para escolher universidade e curso, repetindo o processo para a "2ª opção". Em seguida, defina o tipo de concorrência ao qual você se enquadra.

3. Coloque a 1ª Opção de Curso:



Escolha sua primeira opção de curso na tela designada.

4. Selecione a Universidade de Preferência:



Existem diferentes modalidades de concorrência, como alunos de escola pública, pessoas de baixa renda ou cotas por ações afirmativas. Escolha aquela que melhor se alinha ao seu perfil e está disponível na faculdade desejada.

5. Selecione a 2ª Opção de Curso:



Repita o processo para escolher a segunda opção de curso.

6. Confirme a Inscrição:



Após todas as escolhas, confirme os dados na tela de confirmação, clicando em "Confirmar minha inscrição". A partir desse ponto, aguarde o resultado, que será divulgado pouco após o encerramento das inscrições. Esteja atento ao calendário Sisu.

7. Confirme a Documentação da Matrícula:



Certifique-se de confirmar a documentação necessária para a matrícula, garantindo que tudo esteja em ordem para o processo subsequente.

8. Confira Seus Dados para a 1ª e 2ª Opção de Curso:



Antes de finalizar, revise cuidadosamente seus dados para ambas as opções de curso, garantindo que estejam corretos e atualizados.

Durante o período de inscrições, será possível monitorar a nota de corte e a classificação parcial nos cursos selecionados.

Com informações do G1.