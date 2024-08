Nova edição do programa Recife no Mundo abre inscrições para 1.050 vagas; veja quem pode participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O objetivo do programa é capacitar os alunos da rede municipal no aprendizado de inglês, com aulas presenciais no contraturno das aulas regulares

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta segunda-feira (5) o período de inscrições para a nova edição do programa Recife no Mundo. O programa oferece cursos de inglês e intercâmbio na modalidade summer camp, com um total de 1.050 vagas: 1.000 para estudantes e 50 para professores. Desses, 100 alunos e 10 docentes serão selecionados para o intercâmbio.

As inscrições estarão abertas até 20 de agosto e podem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site educ.rec.br/recifenomundo e do Conecta Recife.

Podem se inscrever no Recife no Mundo estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e professores com licenciatura em Letras. O objetivo do programa é capacitar os alunos da Rede Municipal de Ensino no aprendizado de inglês, com aulas presenciais no contraturno das aulas regulares. Para os professores, o programa oferece formação em inglês, com aulas presenciais e online, em dois polos de capacitação nas zonas Norte e Sul da cidade.

CURSOS GRATUITOS

Lançado em agosto de 2023, o Recife no Mundo oferece gratuitamente cursos e formação em inglês e uma experiência de intercâmbio internacional. O programa visa aprimorar as habilidades comunicativas dos participantes no idioma, promover a inserção em outras culturas e abrir novas oportunidades através da comunicação.

Renata Serpa, gerente do programa, expressou entusiasmo pela nova edição: “Estamos muito felizes em lançar os novos editais do Recife no Mundo. Sem dúvida, é uma experiência enriquecedora para os estudantes e professores da nossa rede. A primeira edição foi um sucesso, e acabamos de receber de volta os grupos que estiveram no Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O feedback recebido das famílias e participantes foi extremamente positivo.”

Ela também destacou o impacto do programa: “O Recife no Mundo oferece uma oportunidade de aprendizagem e aperfeiçoamento do inglês e de vivência de outras culturas, impactando significativamente o desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos.”

PRIMEIRA EDIÇÃO

Após completarem os cursos e formações em inglês, estudantes e professores foram selecionados para intercâmbios internacionais em países como Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Os embarques ocorreram em julho deste ano, com 105 estudantes e 10 professores contemplados.

Os estudantes viajaram para o Canadá (40), Estados Unidos (35) e Inglaterra (30), enquanto os professores foram para os Estados Unidos. O intercâmbio, realizado no formato summer camp, aproveitou as férias de julho para o aprimoramento do idioma.

Todo o curso, a formação e o intercâmbio são totalmente custeados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação. O Recife no Mundo também cobre passaporte, visto, estadia em dormitório universitário, curso de inglês no exterior e seguro saúde.