Recife recebe evento com oportunidades e conexões para mulheres no mercado tech

Com a proposta de oferecer palestras e conexões voltadas ao mercado de trabalho tech exclusivamente para mulheres cis ou trans, a segunda edição do projeto Tech Woman 2024 está com 1.500 vagas abertas. O evento será realizado no próximo dia 31 de agosto, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife, e visa inspirar mulheres a conhecer melhor o mercado de tecnologia da informação e como essa área pode ser uma porta de entrada para mudança de vida e independência.

A programação inclui temas em alta e debates com profissionais experientes, tanto nacionais quanto internacionais. “Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de TI. Mulheres nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos, que ainda são predominantemente ocupados por homens. Nosso primeiro evento foi um sucesso e queremos continuar estimulando e empoderando as profissionais, pois acreditamos que é possível”, destaca a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB), Laís Xavier, que organiza o encontro juntamente com a vice-presidente da Assespro PE/PB e empresária da Combogó Comunicação, Kássia Alcântara

Na programação do Tech Woman 2024, há dois perfis de conteúdo: a trilha tecnológica, voltada para mulheres que já estão na área e desejam conhecer as inovações mais recentes, e a trilha de carreira, para aquelas que estão começando.

“Contaremos com especialistas em Recursos Humanos e nomes expressivos do mercado, incluindo depoimentos e orientações para quem deseja ingressar e permanecer na área, além de dicas sobre cursos e estudos que podem facilitar o processo. Estamos no Recife, no berço da inovação do País. Queremos ampliar a visão para ver perspectivas diferentes. É nessa diversidade que trazemos um diferencial competitivo para nosso ecossistema”, reforça Laís.

Entre os nomes confirmados para o dia 31 de agosto estão pernambucanas que se destacam na liderança mundial, como a diretora de engenharia na Stack Overflow, Roberta Arcoverde; a engenheira de software na Amazon, Laís Neves; a sênior staff engineer na @Open-co, Nancy Lira; e a Large Enterprise Account Director no LinkedIn, Fabrícia Faé. O Tech Woman 2024 conta com patrocínio da Adepe, Suape, Governo de Pernambuco, WEX, B3/NEUROTECH, ALURA, FIAP, Banco do Brasil, CESAR, CLARO, EVEN3, EXCELSIOR Seguros, Grupo NTSEC, Mondelez, Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), SEBRAE, SEPROPE, SOFTEX e SOLAR COCA-COLA.

Inclusão



Para promover a inclusão e apoiar aquelas que não podem arcar com os custos, o Tech Woman oferece 700 ingressos gratuitos e vouchers para alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O evento também contará com transporte organizado em parceria com prefeituras para facilitar o acesso de quem mora em áreas mais afastadas. Mães poderão utilizar a área kids, onde as crianças ficarão durante o evento, permitindo que as responsáveis aproveitem a programação. Além disso, haverá um lounge para networking, com cadastramento de currículos, e uma arena gourmet com food trucks para uma experiência completa.



Primeira edição do Tech Woman



A primeira edição do Tech Woman foi realizada no dia 25 de novembro de 2023, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife, e reuniu 1.000 participantes, de 17 a 66 anos. O público veio de várias cidades de Pernambuco, além de mulheres da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Foram disponibilizados 450 ingressos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ingressos e outras informações: www.techwoman.rec.br ou @techwoman.rec

Serviço:

Tech Woman 2024



Quando: no sábado, dia 31 de agosto de 2024, a partir das 9h

Onde: Armazém Catorze, no Bairro do Recife - Av. Alfredo Lisboa, s/n (Recife/PE)

Acesso: R$50

Quantidade de vagas oferecidas: 1.500

Agenda: https://www.even3.com.br/tech-woman-2024/

Realização: Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB) e Combogó Comunicação