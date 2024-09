Assuntos que mais caem no ENEM: veja tópicos recorrentes em cada área

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 será aplicado nos dias 03 e 10 de novembro. Seguindo o formato tradicional da prova, as provas acontecem em dois domingos.

No primeiro dia, são aplicadas as provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo domingo, os estudantes fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

O ENEM é, sem dúvida, uma das portas de entrada mais importantes para o ensino superior no Brasil. Milhões de estudantes se preparam todos os anos para a prova, que avalia o desempenho em diversas áreas do conhecimento e serve como critério de seleção para universidades públicas e privadas.

Mas é comum que os candidatos sintam-se inseguros sobre como organizar seus estudos. Afinal, o que costuma ser cobrado?

O que mais cai no ENEM?

Além de estudar com antecedência, é preciso adotar estratégias para potencializar a rotina de estudos. Entre elas, focar nos assuntos que mais caem é uma opção que facilita muito o dia a dia do estudante.

Vale destacar que a elaboração do ENEM ocorre de acordo com a matriz de referência da prova, que se mantém a mesma desde 2009. Cada área abarca assuntos gerais vistos durante o ensino médio nas disciplinas correspondentes.

Contudo, existem alguns tópicos que, ao longo dos anos, têm mais incidência que outros. Para verificar, são realizadas análises das últimas provas.

Confira abaixo os principais assuntos do ENEM em cada área, de acordo com análise mais recente realizada pela Comunidade AprovaTotal.



Linguagens

Língua Portuguesa

Gêneros textuais



Introdução à Língua Portuguesa



Linguagem culta e coloquial



Contexto e imagens



Funções da linguagem

Literatura

Literatura contemporânea



Interpretação de músicas e poemas, arte contemporânea



Modernismo

Inglês

Gramática e interpretação



Vocabulário

Espanhol

Gramática



Vocabulário



Ciências Humanas

História

Brasil Colônia



Idade Moderna



Idade Média



Tempo Presente



Estado Novo e Populismo

Geografia

Geopolítica



Espaço agrário



Espaço urbano



Geologia



Clima

Filosofia

Filosofia antiga



Filosofia moderna



Mal e justiça



Filosofia política



Existencialismo

Sociologia

Movimentos sociais



Estado e cidadania



Cultura e sociedade



Sociologia brasileira



Sociologia contemporânea

Ciências da Natureza

Física

Eletrodinâmica



Termologia



Ondulatória



Cinemática



Óptica

Química

Moléculas e propriedades



Propriedades dos compostos orgânicos



Separação de misturas



Estequiometria



Funções inorgânicas



Hidrocarbonetos



Átomos

Biologia

Ecologia



Botânica



Bioenergética



Fisiologia humana



Citologia

Matemática

Matemática básica



Estatística



Geometria espacial



Funções



Geometria plana

