Matemática no ENEM: confira os assuntos que mais caem na prova

A matemática possui um caderno exclusivo no ENEM. Logo, estar atento aos principais temas é essencial para alcançar um bom nível de acertos na prova.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será aplicado em novembro, nos dias 3 e 10, domingos consecutivos.

Diferente de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, que se dividem em diferentes disciplinas, a matemática possui um caderno de questões exclusivo.

Assuntos de matemática no ENEM

Vale destacar que os assuntos do exame são encontrados na matriz de referência do ENEM, que é a mesma de 2009.

Mas, dentre os diversos tópicos abordados nas questões de matemática do Enem, alguns assuntos aparecem mais mais que outros todos os anos.

Conhecer esses tópicos é essencial para se preparar de forma estratégica e otimizar a rotina de estudos.

Principais temas

De acordo com a análise da Comunidade TotalAprova, que analisou as questões das últimas provas, os assuntos que mais caem em matemática no Enem são:

Matemática básica;



Estatística;



Geometria espacial;



Funções;



Geometria plana.





Imagem ilustrativa: estudante segurando caderno de provas do ENEM. - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

1. Matemática básica

Dentro desse tópico, são recorrentes questões que envolvem operações aritméticas, propriedades dos números, equações e proporções.

A matemática básica é indispensável, pois muitos problemas exigem o conhecimento dessas operações para serem resolvidos de maneira eficaz, seja na geometria, na estatística ou em funções.

2. Estatística

Esse tema foca na interpretação de gráficos, tabelas e na análise de dados.

O candidato é frequentemente desafiado a utilizar conceitos como média, mediana e moda, além de cálculos de probabilidade.

O domínio da estatística é crucial, pois envolve a capacidade de interpretação e aplicação prática de números e dados do cotidiano.

3. Geometria espacial

A geometria espacial aparece em questões que envolvem análise de formas tridimensionais, como cubos, cilindros, cones e esferas.

O Enem costuma cobrar o cálculo de áreas e volumes dessas figuras, além de relações entre as dimensões.

Por ser um tema visual, a geometria espacial exige que o estudante saiba visualizar as formas e suas interações no espaço.

4. Funções

Funções são um dos assuntos mais recorrentes e desafiadores da prova de matemática do Enem.

Funções de 1º e 2º graus são as mais frequentes, mas podem aparecer questões com funções exponenciais e logarítmicas.

5. Geometria plana

A geometria plana também é um tópico muito presente no Enem. Ela envolve o estudo de figuras bidimensionais, como triângulos, quadrados e círculos.

As questões geralmente pedem para o candidato calcular perímetros, áreas e ângulos, aplicando teoremas clássicos da geometria.

