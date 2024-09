ENEM tem quantas questões? Entenda como funciona a prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 4 cadernos de questões e uma redação, o ENEM 2024 acontece nos no mês de novembro. Conhecer a prova é o primeiro passo para uma boa preparação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das avaliações mais importantes do Brasil, servindo como porta de entrada para o ensino superior em universidades públicas e privadas.

Criado com o intuito de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o ENEM foi ganhando relevância ao longo dos anos e, atualmente, é um dos maiores exames do mundo.

Além de ser uma ferramenta de avaliação, o ENEM permite que estudantes acessem programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de oportunidades de bolsas de estudo em instituições internacionais.

Estrutura da prova do ENEM

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação é o responsável pela aplicação da prova.

De acordo com o edital oficial, o exame é composto por 180 questões objetivas, divididas em duas etapas aplicadas em domingos consecutivos. Em 2024, as provas acontecerão em 03 e 10 de novembro.

Cada uma das quatro áreas de conhecimento conta com 45 questões, abrangendo temas essenciais ao currículo escolar. Além disso, o exame inclui uma redação de caráter dissertativo-argumentativo.

Quatro áreas do conhecimento

As questões são divididas da seguinte forma:

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação Física.

Matemática e suas Tecnologias: conteúdos matemáticos gerais.

O tempo de prova e a redação

Nos dois dias de prova, o tempo para responder às questões varia. No primeiro dia, destinado às áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, os candidatos têm 5 horas e 30 minutos.

No segundo dia, com as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, o tempo é reduzido para 5 horas.

A redação é uma parte crucial do ENEM e tem um peso significativo na nota final. Ela deve seguir o formato dissertativo-argumentativo, e o tema é geralmente relacionado a questões sociais, políticas ou culturais.

TRI (Teoria de Resposta ao Item)

Um diferencial do ENEM em relação a outros exames é o uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico que avalia não apenas as respostas corretas, mas também o padrão de acertos do candidato.

Esse sistema evita que um participante que acerte muitas questões fáceis, mas erre as difíceis, obtenha uma pontuação maior que outro que acerte mais questões difíceis.

A TRI busca garantir que a nota reflita melhor o nível de conhecimento do candidato.

