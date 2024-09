Redação ENEM 2024: 5 temas para treinar antes da prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A redação do ENEM é uma das áreas mais importantes da prova. Estudar possibilidades de temas é uma das formas de se preparar e garantir uma boa nota.

A redação é uma das áreas mais temidas pelos estudantes quando o assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Isso porque, é a única prova "aberta" do exame e a nota pode ter um grande peso na média final, independente do curso que se pretende concorrer.

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 03 e 10 de novembro. Por isso, se preparar com estratégia é essencial para conquistar um bom desempenho.

Como funciona a redação?

O Enem cobra o tipo de texto dissertativo-argumentativo. Ou seja, é necessário defender um ponto de vista sobre determinado tema, utilizando fatos e dados que sustentem aquilo que o estudante está trazendo.

Vale destacar que a correção do texto é realizada por dois professores, cada um deles irá avaliar a redação de forma independente, considerando as cinco competências. Cada competência vale 200 pontos, somando a nota máxima de 1000.

Entre essas diretrizes, pode-se destacar o domínio da língua portuguesa, fidelidade ao tema e uma boa proposta de intervenção.

>> Redação nota mil ENEM: 5 fatores essenciais para alcançar a nota máxima



Temas para redação ENEM 2024



Imagem ilustrativa: estudante segurando caderno de provas do ENEM. - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Diante disso, além de ter uma boa estrutura de texto e dominar os pilares fundamentais do que é solicitado nas competências, treinar redações com temas possíveis pode ser uma das melhores formas de preparação em uma rotina de estudos.

Pois, ao adquirir repertório para um tema específico, é possível utilizar a mesma abordagem em temas do mesmo nicho.

O analista de monitoramento e treinamento de corretores de redação da plataforma Redação Nota 1000, Leonardo Baroni, em entrevista ao Portal Quero Bolsa, destaca os cinco seguintes possíveis temas para a redação do Enem 2024, confira:

1. O uso excessivo de telas atrelado à saúde mental dos brasileiros

Com o avanço da tecnologia, o uso de telas, sejam elas de smartphones, tablets ou computadores, tornou-se parte integrante do cotidiano.

A constante exposição às redes sociais, jogos e outros tipos de entretenimento digital pode aumentar os níveis de ansiedade, estresse e depressão, principalmente entre jovens.

Esse tema demanda uma análise crítica sobre os impactos negativos das telas na saúde mental dos brasileiros e a busca por soluções que equilibrem o uso da tecnologia com o bem-estar emocional.

2. O papel do Brasil na luta contra as mudanças climáticas

O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário internacional quando o assunto é preservação ambiental, devido à vastidão de sua biodiversidade e das florestas tropicais.

No entanto, o país também enfrenta críticas em relação à destruição ambiental, principalmente por conta do desmatamento da Amazônia.

A luta contra as mudanças climáticas é um desafio global, e o Brasil tem um papel essencial nessa jornada.

Este tema permite uma discussão sobre o que o país tem feito – ou deveria fazer – para contribuir efetivamente com a preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas.

3. A importância da regulamentação da Inteligência Artificial

Com o desenvolvimento acelerado da Inteligência Artificial (IA), surgem questões éticas e morais sobre o uso dessa tecnologia.

A falta de regulamentação pode levar ao uso indevido de IA em áreas sensíveis, como segurança, privacidade e até mesmo nas relações de trabalho.

A discussão sobre a necessidade de um marco regulatório para a IA é de extrema relevância e já mobiliza países ao redor do mundo.

4. Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização como ferramentas para o desenvolvimento social e cultural

A leitura e a alfabetização são instrumentos poderosos para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.

No entanto, o Brasil enfrenta grandes desafios nesse campo, como altos índices de analfabetismo funcional e a falta de incentivo à leitura em diversas camadas sociais.

Promover essas práticas é fundamental para o desenvolvimento social e cultural do país, mas é necessário superar obstáculos, como a desigualdade educacional e o desinteresse pela leitura entre os mais jovens.

5. Desafios para a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade

A inclusão de pessoas com deficiência é um direito fundamental previsto em lei, mas que ainda enfrenta muitos obstáculos na prática.

Diversos setores da sociedade, como o mercado de trabalho, a educação e o transporte, ainda não estão totalmente preparados para atender de forma adequada essa parcela da população.

Este tema exige uma reflexão sobre as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência e a necessidade de promover políticas inclusivas que assegurem igualdade de oportunidades.

