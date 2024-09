Física no ENEM: 4 assuntos que mais caíram nas últimas provas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No caderno de Ciências da Natureza, a física pode estar presente em 15 questões das 45 totais. É importante ficar por dentro dos assuntos recorrentes.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) irá acontecer nos dias 03 e 10 de novembro. A Física é uma das disciplinas mais desafiadoras para os estudantes dentro do caderno de Ciências da Natureza, que é aplicando no segundo dia de provas.

O conjunto de questões exige dos candidatos uma compreensão sólida de conceitos fundamentais e a capacidade de aplicá-los em situações práticas.

Nos últimos anos, é comum que alguns assuntos se repitam mais do que outros. Esses temas devem ser o foco principal de quem está se preparando nesses últimos meses.

Assuntos de física no Enem

Ter um bom cronograma de estudos, focado naquilo que a prova mais cobra é uma das melhores estratégias para reta final dos estudos.

De acordo com última análise realizada pela Comunidade Aprova Total, os principais assuntos de física são:

Eletrodinâmica;



Termologia;



Ondulatória;



Cinemática;



Óptica.



1. Eletrodinâmica

A Eletrodinâmica é uma das áreas mais abordadas nas provas do ENEM. Questões relacionadas a circuitos elétricos, resistores, potência elétrica e leis de Ohm são frequentes.

Os candidatos precisam estar aptos a interpretar esquemas de circuitos, calcular a resistência equivalente, e entender o funcionamento de aparelhos elétricos.

Além disso, é comum que as perguntas envolvam a relação entre corrente, tensão e resistência, exigindo tanto conhecimentos teóricos quanto habilidades práticas de cálculo.

2. Termologia

Os alunos devem compreender como o calor se propaga (condução, convecção e radiação), além de saber calcular a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo ou realizar uma mudança de fase.

A aplicação desses conceitos em situações cotidianas, como o funcionamento de aparelhos térmicos ou o comportamento de gases, também é recorrente.

3. Ondulatória

Ondulatória trata dos fenômenos relacionados às ondas, como reflexão, refração, difração e interferência.

É comum encontrar questões que abordam a natureza das ondas sonoras e eletromagnéticas, além da análise de fenômenos como eco, batimentos e efeito Doppler.

A habilidade de interpretar gráficos que representam ondas e de aplicar fórmulas que relacionam frequência, comprimento de onda e velocidade é essencial para um bom desempenho nas questões desse tema.

3. Cinemática

Questões sobre velocidade, aceleração, queda livre, movimento uniforme e uniformemente variado aparecem frequentemente.

A interpretação de gráficos de posição versus tempo e velocidade versus tempo, assim como a resolução de problemas que envolvem o cálculo de distâncias percorridas, são habilidades exigidas nessa área.

4. Óptica

Reflexão, refração, dispersão da luz, formação de imagens em espelhos e lentes, e o funcionamento de instrumentos ópticos são tópicos frequentemente abordados.

Os alunos devem ser capazes de explicar como a luz interage com diferentes meios, prever a formação de sombras e calcular o comportamento de feixes de luz em prismas e lentes.

