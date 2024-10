4 dicas para gabaritar o inglês no Enem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prova de língua estrangeira no Enem pode ser um diferencial na nota do caderno de Linguagens. Cerca de 40% dos candidatos escolhem a língua inglesa

Apesar de representar mais de 10% da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com potencial de grande diferencial no resultado final da prova de linguagens, a língua estrangeira costuma assustar os alunos, principalmente, para aqueles que nunca frequentaram um curso de inglês.

Historicamente, no Brasil, 60% dos alunos escolhem a língua espanhola e apenas 40% a inglesa, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para se preparar de maneira estratégica e eficiente e responder as cinco questões de inglês da prova, o professor e supervisor pedagógico da escola de idiomas KNN, Lucas da Rosa Baquerotte, separou cinco dicas valiosas.

1. Refaça provas anteriores

É importante checar os gabaritos e resolver questões de provas anteriores do Enem.

Apesar de cada ano ter uma temática diferente, a questão gramatical e o formato dos exercícios seguem o mesmo padrão todos os anos.

2. Se atente aos pontos gramaticais e interpretação

A segunda dica importante é verificar os principais pontos gramaticais que geralmente são utilizados nas provas.

Podem ser abordados tópicos como tempos verbais em inglês, voz passiva e pronomes pessoais. Além disso, a interpretação do texto é fundamental para se sair bem na prova

“Mesmo que o aluno não saiba todas as palavras, é importante que ele compreenda o contexto da questão”, ressalta.

3. Aposte em filmes e músicas

Manter o contato com o idioma é fundamental. Além de praticar leituras de revistas ou jornais em inglês, uma dica muito valiosa é prestar atenção nas traduções de músicas internacionais e legendas de filmes.

4. Busque palavras-chaves

Uma das características da prova do Enem são as questões muito extensas, onde o aluno pode se confundir.

Então, uma dica é buscar palavras-chaves específicas no enunciado para facilitar a interpretação e ser mais assertivo na resposta.

Cronograma de estudos faz a diferença

Na fase final de preparação para o Enem, um cronograma bem estruturado é essencial para otimizar o tempo e garantir que todas as áreas sejam revisadas.

A língua estrangeira, embora tenha menos questões, pode ser um diferencial importante no resultado final.

Ao incluir momentos específicos para resolver provas anteriores e revisar pontos gramaticais, o estudante consegue ter uma visão mais clara de seus progressos e necessidades de ajustes.