Prova de linguagens no Enem: 4 dicas para se preparar

O professor de Língua Portuguesa Ronald Ricardus conversou com o JC sobre estratégias de estudo para a prova de Linguagens no Enem

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das mais desafiadoras, pois abrange uma vasta gama de conteúdos e exige uma interpretação apurada dos textos.

Além disso, as questões exigem uma leitura cuidadosa e atenta ao contexto social e cultural. Muitos alunos ficam preocupados com a quantidade de leitura envolvida e com a necessidade de compreender diferentes tipos de discurso.

O professor Ronald Ricardus, especialista em língua portuguesa, aponta que para se destacar na prova é preciso ter uma preparação estratégica. "É muito importante estudardar para a prova do ENEM sabendo fazer comparação textual, a comparação dos discursos que estão sendo apresentados no texto", afirma.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o professor elencou os principais pontos que você precisa estar atento na prova de lingaugens, confira abaixo.

1. Atenção ao enunciado

Como mencionado antes, um dos pontos da prova de linguagens é a leitura atenta dos enunciados. Cada questão apresenta uma série de informações e orientações que precisam ser compreendidas com clareza para que a resposta correta seja identificada.

Ao ler o enunciado, é essencial fazer uma análise detalhada das opções, identificando os chamados distratores, lembra Ronald. Os distratores nada mais são respostas aparentemente corretas, mas que na verdade estão erradas.

2. Treinar com provas anteriores

Familiarizar-se com o estilo de prova do Enem é outro ponto essencial para uma boa preparação. Uma das melhores formas de fazer isso é praticar com provas de edições anteriores,sugere o professor.

Ao resolver questões de anos anteriores, o estudante ganha confiança e aprende a lidar com o tipo de comando presente nas perguntas, além de se acostumar com os textos longos e complexos. Isso faz com que, no dia da prova, a experiência seja menos desgastante e mais tranquila.

3. Focar nos assuntos que mais caem

Outro aspecto fundamental na preparação para a prova de linguagens é conhecer os temas que mais costumam ser cobrados.

Segundo Ricardus, os assuntos mais recorrentes são:

Elementos da comunicação;

Funções da linguagem;

Variação linguística;

Figuras de linguagem.

Por isso, é importante revisar conceitos como metáforas e comparações, que aparecem frequentemente, especialmente em textos poéticos.

Além disso, a prova ecxplora literatura, com destaque para o modernismo e a literatura contemporânea. Estar atualizado quanto a esses temas aumenta as chances de interpretar corretamente as questões.

4. Técnica do “V” ou “F” nas alternativas

Uma técnica simples, mas eficaz, indicada pelo professor Ronald, é utilizar a estratégia do verdadeiro ou falso (V ou F) ao analisar as alternativas das questões.

"Você pega as questões e vai colocando o verdadeiro e falso nas alternativas, é uma coisa que dá muito certo", afirma o especialista.

Essa técnica ajuda a tornar o processo de escolha mais analítico e consciente, pois o aluno passa a avaliar cada afirmação de forma isolada, verificando se ela se alinha ou não com o conteúdo apresentado no enunciado.

Enem 2024

O Enem 2024 aconte nos dias 03 e 10 de novembro. No primeiro dia são aplicados os cadernos de Linguagens e o de Ciências Humanas, alé da prova de redação.

Já no segundo domingo, os candidatos fazem as questões de Matemática e de Ciências da Natureza. As provas são corrigidas e apenas em janeiro de 2025, o resultado das notas será dvulgado na página do participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, responsável pela prova.



Segundo informações do Ministério da Educação, neste ano, cerca de 5 milhões de brasileiros se inscreveram para o exame, que é a principal porta de entrada para universiddes públicas e particulares no país.

