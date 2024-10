Enem 2024: 5 dicas para tirar uma boa nota na prova de inglês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a proximidade das provas do Enem, separamos cinco dicas essenciais para continuar a preparação para a prova de inglês do exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está cada dia mais próximo. Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O exame é a oportunidade de milhares de estudantes ingressarem no ensino superior.

Para alcançar uma boa nota, é necessário preparação e estratégia. Na prova de linguagens, os candidatos têm a possibilidade de optar pela língua estrangeira de sua preferência, espanhol ou inglês.

Separamos cinco dicas essenciais para os estudantes que optaram pela língua inglesa prepararem-se para o exame.

Conheça o formato das questões de inglês do Enem

A prova de inglês do Enem frequentemente é baseada em textos. Pratique a leitura de diferentes gêneros, como anúncios, tirinhas e músicas.

Esteja atento ao vocabulário, interpretação do conteúdo e às intenções do autor. Esses fatores são essenciais na interpretação dos textos e enunciados para responder às questões de maneira mais assertiva.

Dedique-se à prática da interpretação de texto

A maioria das questões de inglês no Enem são baseadas em textos, por isso a interpretação textual é a habilidade mais importante para esta prova.

Leia textos variados em inglês, como notícias e artigos. Comece com conteúdos mais simples e vá avançando aos poucos. Durante a leitura, faça perguntas sobre o conteúdo e tente resumir as ideias principais para reforçar sua compreensão e capacidade interpretativa.