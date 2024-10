Projeto digital prepara estudantes para o Enem e SSA 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os estudantes que não têm a oportunidade de participar de um curso pré-vestibular presencial podem agora acessar aulas remotas voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, por meio dos canais do EducaPE TV e da TV Alepe no YouTube.

O projeto digital Preprara Enem/SSA é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), lançado na última sexta-feira (4), e que traz uma novidade neste ano: os conteúdos pedagógicos também focarão no Sistema Seriado de Avaliação (SSA), que é o processo de ingresso para a Universidade de Pernambuco (UPE).

O Prepara Enem/SSA oferecerá mais de 100 aulas elaboradas por professores da rede estadual, abordando temas atuais e aqueles que têm se repetido nas edições anteriores do Enem. As aulas serão disponibilizadas de segunda a sexta-feira, até 26 de novembro, sempre às 19h.

Cada aula será acompanhada por exercícios, e-books e slides, abordando áreas de interesse exigidas tanto pelo Enem e pelo SSA - Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.



"Esta segunda versão, com um foco ampliado, surgiu porque os estudantes frequentemente perguntavam sobre a diferença entre o Enem e o SSA, além de questionarem por que não estávamos abordando esse tema, já que a UPE é uma instituição estadual. Assim, o Prepara Enem/SSA foi criado para atender a essa demanda dos estudantes e do próprio estado", explicou Janine Furtunato, gerente geral de Políticas Educacionais, em conversa com a coluna Enem e Educação.

"No ano passado, durante o período de exibição das aulas, os professores realizaram aulões em algumas escolas, e a receptividade dos alunos em reconhecimento a esse trabalho foi imediata. Com base nesse retorno dos estudantes, entendemos que eles realmente estavam acessando essa plataforma", afirmou.

Ao comentar sobre o impacto positivo da iniciativa, Janine Furtunato destacou também que a SEE tem promovido ações que vão além do ambiente digital. Em agosto, tiveram início as aulas do Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (Prevupe). Essa é uma tradicional parceria com a SEE que também contribui com a preparação dos estudantes que irão fazer o Enem. São 48 polos em escolas estaduais, que atendem 41 municípios distribuídos em todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs).