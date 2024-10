Universidade promove aulão preparatório para o exame de ordem da OAB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (19), das 8 às 12h, a coordenação do curso de Direito do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) promove um Aulão Preparatório gratuito para o Exame de Ordem da (OAB). O evento será aberto não só para os estudantes da instituição como também para o público externo e contará com um time de professores especialistas, prontos para ajudar os concluintes a conquistarem a tão sonhada aprovação.

O Aulão será realizado no auditório do Colégio São José (2º andar), instituição integrante da Rede Dorotéias, localizado ao lado da UniFafire, na Av. Conde da Boa Vista, 921, no Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://unifafire.edu.br/.

Disciplinas abordadas

Entre as disciplinas que estão programadas para o Aulão estão: trabalho, processo do trabalho, penal, processo penal, constitucional, administrativo, eleitoral, ética, empresarial, processo civil, tributário, civil, direitos humanos, internacional, previdenciário.

Além dos docentes da UniFafire, o Aulão contará com a participação especial de dois professores convidados: José Luís Vieira (Direito Previdenciário) e Bruno Vasconcelos (Ética), trazendo conteúdos estratégicos para a preparação dos alunos.

De acordo com a coordenadora do Curso de Direito, a advogada Daniela Madruga, o objetivo do encontro é ajudar os alunos na preparação para o Exame de Ordem com a participação de vários professores da casa e de professores convidados.

“O público terá a oportunidade de rever pontos específicos das matérias e esclarecer dúvidas mais pertinentes. Tudo isso, de forma gratuita”, ressalta.