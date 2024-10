Segunda turma do programa Embarque Digital se formou nesta terça-feira (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Solenidade aconteceu no bairro do Recife, e reuniu estudantes concluintes dos cursos de Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet

Na noite desta terça-feira (22), cerca de 220 estudantes do programa Embarque Digital se reuniram no Mirante do Paço, localizado no bairro do Recife, para celebrar a formatura da segunda remessa do programa.

O programa, uma iniciativa da Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital, visa capacitar e preparar jovens talentos para o mercado de trabalho na área de tecnologia.

A solenidade marcou a graduação e a certificação dos novos profissionais."Esta é uma conquista da educação, da universidade, dos professores. É uma conquista que é compartilhada a alegria com as famílias", comemorou o prefeito João Campos, presente na ocasião.

Imagem: solenidade de formatura da segunda turma do Embarque Digital. - Marlon Diego/ Prefeitura do Recife Imagem: solenidade de formatura da segunda turma do Embarque Digital. - Marlon Diego/ Prefeitura do Recife Imagem: solenidade de formatura da segunda turma do Embarque Digital. - Marlon Diego/ Prefeitura do Recife

Com duração de dois anos e meio, o programa oferece cursos de Sistemas para Internet e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ministrados pelo Cesar School, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

"Dado todos os desafios da vida cotidiana, essa é uma conquista muito importante entre os estudantes. E este é um programa muito especial, porque é um programa para gerar oportunidades para os nossos jovens", afirmou osecretário de Educação do Recife, Frederico Amancio.

O Embarque Digital é uma iniciativa voltada para jovens e adultos, com o objetivo de formar profissionais qualificados para o mercado de tecnologia, uma área em expansão no Recife, especialmente com o crescimento do Porto Digital, um dos principais polos de inovação do Brasil.

Com investimentos de R$ 30 milhões e a oferta de duas mil vagas até o final deste ano, o Programa Embarque Digital conta com cerca de 1.400 estudantes, distribuídos nas instituições de ensino superior parceiras.

As mensalidades nessas instituições e todo o investimento do programa são integralmente cobertos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tendo como parceiro técnico e de gestão o Porto Digital.

O programa é destinado apenas a estudantes egressos de escolas públicas, e tem uma política de cotas de 50% das vagas para estudantes negros e pardos.

Aproximadamente 80% dos estudantes possuem renda familiar de até três salários mínimos, evidenciando o impacto social significativo da iniciativa.