Enem 2024: 5 assuntos de filosofia para revisar de última hora

O caderno de Ciências Humanas é aplicado no primeiro dia da prova, que acontece no próximo domingo (03) e abarca a disciplina de filosofia

Com a aproximação das provas do Enem 2024, é fundamental revisar aqueles temas que mais caem nas provas.

No próximo domingo (03) acontece o primeiro dia do exame, em que além da redação, são aplicados os cadernos de Linguagens e seus Códigos e Ciências Humanas.

As questões de filosofia podem ser confundidas na prova com outras disicplinas como história e sociologia. Por isso, é importante estar atento aos quais tópicos o Enem cobra com mais frequência.

5 tópicos de filosofia para revisar antes do Enem

De acordo com a plataforma de estudos Aprova Total, que anualmente analisa as questões mais frequentes do exame, cinco temas se destacam na disciplina de filosofia:

Filosofia antiga;



Filosofia moderna;



Temas de mal e justiça;



Filosofia política.



Existencialismo.

Revisar esses assuntos de última hora pode ajudar os candidatos a relembrar pontos importantes, identificando melhor as questões que exigem uma análise mais crítica.

1. Filosofia antiga

A filosofia antiga é o berço de boa parte do pensamento ocidental e engloba as reflexões de pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles.

Revisar as contribuições desses filósofos, como a teoria das ideias, a ética socrática e o conceito de virtude, é essencial para entender questões de moralidade e política que aparecem frequentemente no Enem.

2. Filosofia moderna

A filosofia moderna apresenta um salto para o racionalismo e o empirismo, destacando-se com figuras como Descartes, Kant e Hume.

Esses pensadores questionam temas sobre o conhecimento e a realidade, abordando teorias que podem ser a chave para responder a questões que exigem uma compreensão mais analítica da razão e da experiência.

3. Mal e justiça

Questões sobre mal e justiça são comuns, uma vez que abordam dilemas morais e éticos que se aplicam ao cotidiano e às normas sociais.

Pensadores como Santo Agostinho e Kant, por exemplo, discutiram essas temáticas, relacionando-as com a liberdade humana e as normas morais.

Revisar essas ideias pode ajudar na interpretação de questões sobre direitos, deveres e valores.

4. Filosofia política

A filosofia política explora conceitos essenciais como Estado, governo, sociedade e poder, que são fundamentais no Enem.

Pensadores como Maquiavel, Rousseau e Hobbes são frequentemente abordados em questões que relacionam temas atuais de organização política e cidadania.

5. Existencialismo

O existencialismo, com representantes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, foca no indivíduo, na liberdade e nas responsabilidades associadas às escolhas.

Esse tema é fundamental para questões que exploram a subjetividade humana, o sentido da vida e a responsabilidade individual, tópicos que podem surgir na prova.

A importância da interpretação na prova de humanas

Saber identificar quando uma questão é de filosofia ou de outra disciplina, como sociologia, é essencial no Enem, pois muitas vezes as perguntas combinam conceitos de mais de uma área.

Questões de humanas tendem a envolver interpretação de texto, análise crítica e compreensão dos contextos apresentados.

A filosofia, em especial, exige que o aluno interprete conceitos e entenda como as teorias se aplicam em cenários amplos e atuais.

Vale destacar que estar por dentro dos tópicos de filosofia e ciências humanas no geral, pode auxiliar para construir um bom repertório socio-cultural para a redação.