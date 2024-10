Ser Educacional conquista 110 medalhas nos JUBs 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ser Educacional obteve 110 medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros 2024, incluindo 31 de ouro, 34 de prata e 45 de bronze, com 800 atletas

O Ser Educacional foi destaque nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Com uma delegação de mais de 800 atletas, o Grupo garantiu um total de 110 medalhas (31 de ouro, 34 de prata e 45 de bronze).

As Instituições de Ensino Superior (IES) que estiveram presentes na competição foram as unidades de: Recife, Salvador, João Pessoa, Teresina, Natal, São Luís, Rio de Janeiro, Maceió, UNAMA e UNG.

A IES com maior destaque foi a UNINASSAU Recife, com um total de 65 medalhas, sendo 19 de ouro. Elas foram conquistadas nas modalidades de Atletismo Masculino, Clash Royale Masculino, Jiu-Jitsu Feminino, Karatê Feminino, League of Legends, Taekwondo Masculino, Paradesportivo Tênis de Mesa, Wresling Feminino.

“É uma enorme satisfação ver um atleta nosso no pódio, principalmente aquele que se supera na hora de competir. Também tem a questão do sentimento de equipe. Ele funciona, emociona, valoriza e estimula. O atleta sabe que o melhor dele pode não o tornar medalhista, mas há a possibilidade de dar um título para o time", comentou Abraão Nascimento, treinador da equipe de atletismo da UNINASSAU, que conquistou sete medalhas de ouro na competição.

Leia Também Cupom em transporte por aplicativo é disponibilizado para estudantes que farão o Enem

E-sports

A vitória também veio no E-sports, na modalidade League of Legends (LoL). A equipe vencedora é formada por Thiago "Barbosa", Alisson "Missionário", Pedro "Aspect", Guilherme "Veiga" e José Vitor "Fluxe".

"Um dos pontos que mais nos ajudou a conseguir a medalha foi, sem dúvidas, ser uma equipe unida e prezar pelo bem do outro tanto dentro quanto fora de jogo", destacou Veiga.

O JUBs 2024 aconteceu de 8 a 19 de outubro, em Brasília, e recebeu cerca de 7 mil participantes de todo Brasil. O evento contou com 31 modalidades, incluindo de esportes eletrônicos (E-sports), como League of Legends, Futebol Eletrônico, Clash Royale, Valorant, CS Go, Free Fire.

"O esporte não só promove saúde e bem-estar, mas também desenvolve habilidades essenciais, como liderança, trabalho em equipe e resiliência, que são fundamentais para a formação integral dos nossos estudantes", ressaltou Jânyo Diniz, CEO do Ser Educacional.