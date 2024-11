Revisão final: o que mais cai em Ciências da Natureza no ENEM?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem é composta por 45 questões objetivas de múltipla escolha; confira quais assuntos mais caem

Para quem está na fase final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é importante saber o que mais cai em Ciências da Natureza e focar nos conteúdos essenciais.

A prova deve abordar, no segundo dia, 10 de novembro, temas de Biologia, Física e Química com foco em aspectos do cotidiano e em habilidades de análise e interpretação.

Veja os tópicos principais e suas abordagens mais frequentes, a seguir.

1- Biologia

Ecologia e Meio Ambiente: Questões sobre ecossistemas, ciclos biogeoquímicos (como o ciclo do carbono e da água), cadeias e teias alimentares, relações ecológicas e preservação ambiental aparecem com frequência. Assuntos como poluição, mudanças climáticas, desmatamento e conservação da biodiversidade são frequentemente cobrados.



Fisiologia Humana: A prova explora bastante o funcionamento do corpo humano, incluindo sistemas respiratório, circulatório, nervoso e digestivo. Normalmente, questões conectam o funcionamento desses sistemas a doenças e condições relacionadas ao bem-estar humano.



Genética e Evolução: É comum a presença de questões sobre hereditariedade, genética mendeliana e conceitos básicos de DNA, RNA e proteínas. Também podem aparecer perguntas sobre evolução e seleção natural, explicando a adaptação das espécies aos ambientes.

2- Física

Eletricidade e Magnetismo: Muitos itens abordam circuitos elétricos simples, potenciais elétricos, resistores e conceitos de corrente elétrica. Além disso, temas como a indução magnética e suas aplicações, como o eletromagnetismo em aparelhos do cotidiano, também são abordados.



Mecânica: É recorrente a cobrança de conceitos básicos de cinemática e dinâmica, como velocidade, aceleração, leis de Newton e energia mecânica. Questões sobre trabalho, potência e sistemas de alavancas também estão entre os mais abordados.



e energia mecânica. Questões sobre trabalho, potência e sistemas de alavancas também estão entre os mais abordados. Ondulatória e Termodinâmica: Conteúdos sobre propagação de ondas (como som e luz), frequência, amplitude e reflexão são comuns, além de tópicos como calor, temperatura e o funcionamento de processos térmicos (como condução, convecção e radiação).

3- Química

Química Orgânica: Questões sobre hidrocarbonetos, funções orgânicas (como álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres), reações orgânicas e o uso desses compostos no cotidiano são frequentes. O conhecimento de polímeros e compostos orgânicos presentes em medicamentos e alimentos também pode aparecer.



Físico-Química: Termoquímica, eletroquímica e equilíbrio químico são temas que exigem a compreensão de conceitos de energia, reação e transformação de substâncias. A pilha e eletrólise são tópicos importantes, assim como o cálculo de entalpia em reações químicas.



em reações químicas. Propriedades da Matéria e Misturas: A prova costuma abordar as propriedades físicas e químicas da matéria, tipos de misturas (homogêneas e heterogêneas), separação de misturas e estequiometria.

É comum que os itens cobrem a capacidade do aluno de interpretar fórmulas químicas e balanceamento de equações .

