SSA 3: Estudantes do ensino médio fazem provas neste domingo (17)

A terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) aconteceu neste domingo (17).

As provas foram realizadas em cidades como Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim.

Os portões abriram às 7h e foram fechados às 8h. O início da prova foi às 8h15, e a saída é autorizada a partir das 11h15. O encerramento foi às 12h45.

No primeiro dia, os candidatos fizeram prova de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além da Redação. No total, são 45 questões, e a duração da prova foi de 4h30.

O segundo dia de provas será no próximo domingo (24), também no turno da manhã. O candidato responderá a 50 questões distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Estudantes do ensino médio fazendo as provas do SSA 3, da UPE - DIVULGAÇÃO/UPE Imagem de estudantes do ensino médio fazendo as provas do SSA 3, da UPE - Divulgação/UPE Imagem de estudantes do ensino médio fazendo as provas do SSA 3, da UPE - Divulgação/UPE Imagem de estudantes do ensino médio fazendo as provas do SSA 3, da UPE - Divulgação/UPE Imagem de estudantes do ensino médio fazendo as provas do SSA 3, da UPE - Divulgação/UPE

SSA da UPE

Essa modalidade de vestibular é voltada para estudantes do ensino médio, que são avaliados ao longo dos três anos. O SSA 3 é a última etapa para concorrer a uma vaga no ensino superior.

O SSA é específico para ingressar na UPE, e a classificação final leva em conta a nota que o aluno obteve em cada ano do ensino médio.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar matriculado no terceiro ou quarto ano do ensino médio e ter participado de ao menos uma das duas fases anteriores nos últimos três anos.

Vagas

Em 2024, a UPE oferta 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação (MEC).

O curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido do SSA, no sistema universal, com 53 candidatos por vaga, de acordo com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA).