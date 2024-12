SSA 2025: UPE divulga dados de abstenção, eliminações e atendimentos no primeiro dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conforme o manual do candidato, os gabaritos preliminares das provas do SSA 1 e SSA 2 serão divulgados após a prova do próximo domingo (15)

Nesse domingo (08), a Universidade de Pernambuco (UPE) realizou o primeiro dia de provas da primeira e segunda fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2025. Dos 28.011 candidatos inscritos para o SSA 1, 4.351 não compareceram, resultando em uma taxa de abstenção de 15,53%.

Segundo a instituição, a equipe de saúde prestou atendimento a 12 candidatos: nove no Recife e três no interior, nas escolas onde as provas foram aplicadas. Além disso, 12 participantes foram eliminados por porte indevido de celular, sendo oito no Recife, um em Olinda, um em Palmares, um em Salgueiro e um em Serra Talhada.

Já no SSA 2, dos 20.364 inscritos, 2.605 faltaram às provas, o equivalente a uma taxa de abstenção de 12,79%. Dois candidatos realizaram as provas em regime especial no Recife: um em casa e outro em um hospital. A equipe de saúde também atendeu sete candidatos no Recife e cinco no interior. Um participante foi eliminado na capital após o toque de seu celular durante a prova.

Composição das provas



Neste primeiro dia, os candidatos do SSA 1 e do SSA 2 responderam a 45 questões, distribuídas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

No próximo domingo (15), as provas das duas fases terão 45 questões, focadas nas áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Cadernos de provas e resultados

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) já disponibilizou os cadernos de provas do primeiro dia para ambas as fases.

Conforme o manual do candidato, os gabaritos preliminares serão divulgados após a prova do próximo domingo. O período para interposição de recursos contra os gabaritos, exclusivamente por meio do link no site oficial, estará aberto até as 23h59 do dia 17 de dezembro.

A UPE informa que o gabarito definitivo e o resultado dos recursos serão publicados no dia 03 de janeiro de 2025. Já o desempenho individual dos estudantes será divulgado até o dia 31 de março de 2025.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791, pelo e-mail processodeingresso@upe.br ou no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.