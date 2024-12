Em Petrolina, projeto une criatividade, ciência e sustentabilidade para transformar realidade da comunidade escolar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com foco na reciclagem de óleos e gorduras residuais (OGRs), o projeto aborda as praticas de cidadania, responsabilidade social e empreendedorismo

Um dos maiores desafios ambientais enfrentados atualmente esta no descarte inadequado de óleos e gorduras, que acabam contando rios, mananciais e ainda causa entupimentos nas redes de esgoto. Atentos a este problema, os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos Anjos (CAIC), no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, têm participado ativamente do projeto "Sustentaic".

A iniciativa vem unindo criatividade, ciência e sustentabilidade para impactar de forma positiva a comunidade escolar. Com foco na reciclagem de óleos e gorduras residuais (OGRs), o projeto aborda as praticas de cidadania, responsabilidade social e empreendedorismo.

42,4 litros de óleo

447 litros de sabão líquido e 20,5 quilos de sabão em barra

Funcionando desde setembro de 2023, ojá reciclou mais de, resultando na produção de. Os itens são distribuídos para a comunidade e organizações não governamentais, como a

Alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos Anjos (CAIC), em Petrolina - Deivid Menezes

Atividades

O projeto envolve alunos em oficinas práticas, com aulas de razão e proporção, e eventos voltados à promoção do empreendedorismo sustentável. Mais de 100 pessoas participaram das oficinas.



Ao transformar óleo de cozinha em sabão, os alunos aprendem conceitos científicos de forma lúdica e aplicável, ao mesmo tempo em que desenvolvem um compromisso coletivo com a preservação ambiental.

“Agora entendo como pequenas ações podem fazer uma grande diferença”, diz Adrielly Lima, aluna do 8° ano e participante ativa do Sustentaic.

O projeto não apenas promove a sustentabilidade, mas também oferece uma alternativa econômica para a comunidade. Por meio das oficinas, os participantes aprendem a produzir sabão, podendo gerar renda ou reduzir gastos domésticos. A escola, que se tornou um ponto de coleta de óleos usados, está consolidando sua posição como um núcleo de transformação social.

“A iniciativa vai além preservar o meio ambiente, ela promove o empoderamento dos alunos e da comunidade, mostrando que é possível transformar problemas em soluções criativas e sustentáveis”, destaca Hiago Teixeira, professor e coordenador do projeto.





*Com informações da Assessora de Comunicação da Secretaria de Educação de Petrolina