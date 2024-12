Férias Ecológicas em Fernando de Noronha vai reunir atividades de lazer, aprendizado e valoração ambiental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fernando de Noronha recebe mais uma edição das Férias Ecológicas, promovida pelo Projeto Golfinho Rotador. Em janeiro de 2025, crianças e adolescentes da Ilha de 5 a 16 anos terão a oportunidade de vivenciar um programa gratuito de educação ambiental, com atividades que unem lazer, aprendizado e a valoração das riquezas naturais do arquipélago.

O projeto conta com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Com o tema “Valoriza Noronha”, o programa sensibiliza os participantes por meio da educação ambiental crítica e prática, enquanto fortalece os laços com a comunidade local.

"O programa oferece opção de lazer e amplia a percepção sobre a conservação ambiental dos jovens moradores da ilha no período das férias escolares", explica Cynthia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador.

Calendário de atividades

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e estão divididas por faixa etária. De 6 a 10 de janeiro, as atividades serão voltadas para crianças de 5 e 6 anos; de 13 a 17 de janeiro, para as de 7 e 8 anos; de 20 a 24 de janeiro, para as de 9 e 10 anos; e de 27 a 31 de janeiro, para as de 11 a 13 anos.

Aos jovens com 14 anos ou mais, será oferecida a oportunidade de atuar como monitores, exercendo responsabilidades e contribuindo com o programa.

Entre as atividades programadas estão teatro, observação de golfinhos e aves, trilhas, rodas de conversa, saídas de barco, pintura e leitura.

“O programa também possui um grande alcance social, pois cria oportunidades de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes noronhenses, impedindo que estejam entregues ao ócio em pleno verão. Nesse período, o turismo atinge seu ápice, e a comunidade precisa lidar com diferentes realidades e mentalidades trazidas pelos visitantes. As Férias Ecológicas ajudam a integrar as crianças em um ambiente educativo e seguro”, completa Cynthia.

Inscrições abertas

As inscrições iniciam no dia 2 de dezembro e vão até o dia 2 de janeiro e devem ser realizadas presencialmente na sede do Projeto Golfinho Rotador, localizada no Boldró, no horário comercial.

É necessária a presença de um responsável e a apresentação de um documento de identificação da criança ou adolescente. A prioridade é para moradores de Fernando de Noronha, mas vagas remanescentes poderão ser destinadas a visitantes.

Além das Férias Ecológicas, o Projeto Golfinho Rotador desenvolve desde 1990 ações em pesquisa, monitoramento de golfinhos-rotadores e envolvimento comunitário, consolidando-se como um dos pilares para a sustentabilidade da ilha.