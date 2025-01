SSA 3 da UPE: Confira a lista dos aprovados e detalhes do processo seletivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nesta sexta-feira (17), o listão dos aprovados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Neste ano, a instituição oferece 3.620 vagas distribuídas entre 12 campi, contemplando 58 cursos de graduação.

Do total de vagas, metade (1.810) é destinada aos aprovados pelo SSA 3, incluindo os cursos mais concorridos da instituição. A outra metade (1.810) será preenchida por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), com inscrições abertas a partir desta sexta-feira até o dia 21 de janeiro.

Os candidatos do SSA 3 podem consultar o desempenho individual utilizando login e senha nos sites: www.processodeingresso.upe.pe.gov.br e upe.br.

Primeiros colocados



Nas redes sociais, a UPE também divulgou os nomes dos candidatos que obtiveram as primeiras colocações no Processo de Ingresso 2025, tanto pelo sistema universal quanto pelas vagas destinadas às ações afirmativas. Todos os primeiros colocados foram do curso de Medicina, no Campus Santo Amaro.

No sistema universal, a primeira colocação foi da estudante Marina Motta Coelho de Cerqueira Paes, que obteve nota 90,44. Giovanna Pernambuco Vieira ficou em segundo lugar, com nota 90, seguida de Júlia Valença Araújo, em terceiro, com nota final de 86,39.

Entre os candidatos das ações afirmativas, o primeiro lugar foi da estudante Bruna Oliveira Bezerra, com nota 81,18. José Henrique Nóbrega Albuquerque conquistou a segunda colocação, com nota 78,81, e Ângelo Henrique Bonfim ficou em terceiro, com nota 77,15.

Os estudantes Bruna Oliveira Bezerra e Ângelo Henrique Bonfim precisam passar pelo processo de heteroidentificação. As informações detalhadas podem ser consultadas no edital disponível na página do ingresso: www.processodeingresso.upe.pe.gov.br ou em https://encurtador.com.br/eTxQr.