Sisu 2025: Confira como fazer a matrícula nas principais universidades de Pernambuco

O resultado da chamada regular do Sisu 2025 foi divulgado nesta segunda-feira, 27, embora estivesse previsto para ontem. Agora, começa o prazo para que os aprovados realizam a matrículas nas instituições de ensino superior.

O período de matrícula definido pelo MEC foi de 27 a 31 de janeiro de 2025, mas as instituições têm autonomia para definir um cronograma próprio dentro desse prazo.

A seguir, você confere as principais informações de matrícula das instituições de ensino superior públicas do estado de Pernambuco.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A UFPE organizou um cronograma no qual a recepção de documentos para a pré-matrícula se dará no período de 28 a 30 de janeiro de 2025.

O envio dos documentos deverá ser feito de forma digital em formato PDF exclusivamente por meio do site https://sigps.ufpe.br/sigps.

Os documentos necessários para candidatos aprovados na Ampla Concorrência e na Reserva de Vagas estão disponíveis no edital de matrícula da UFPE, onde também é possível conferir prazos e outras exigências para a matrícula.

Mais informações sobre o processo seletivo da UFPE podem ser obtidas no endereço www.sisu.ufpe.br.

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

O período de matrículas da UFRPE vai de 29 de janeiro a 1° de fevereiro. Os aprovados devem conferir a documentação necessário no edital e enviá-la de forma remota por meio do link https://sigps.ufrpe.br/sigps.

Mais informações em https://ingressante.ufrpe.br/.

Universidade de Pernambuco (UPE)

O cronograma de matrículas da UPE, previsto no edital de matrícula da instituição estadual, ocorre em dois períodos, conforme a modalidade de seleção:

Entre 27 e 29 janeiro, das 8h às 13h, devem se matricular os aprovados na chamada regular, exceto os candidatos optantes de ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento – estrato A3 e A4.

No entanto, devido ao atraso na divulgação dos resultados pelo MEC, a UPE emitiu um comunicado informando que as matrículas para esse grupo vão começar apenas no dia 28 de janeiro.

Entre 30 e 31, devem fazer a matrícula apenas os aprovados optantes de ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento – estrato A3 e A4.

Os locais de entrega da documentação estão disponíveis no cronograma de matrícula da UPE.

Mais informações, como edital, documentação necessária e novos comunicados da instituição, podem ser acessados no endereço https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/.

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Os candidatos selecionados na chamada regular para os cursos da Univasf deverão realizar a matrícula online de 28 a 31 de janeiro pelo Sistema Sase.

Na matrícula online, os candidatos devem preencher as informações pessoais, postar os documentos comprobatórios, finalizar o questionário socioeconômico e gerar o protocolo de finalização. Um tutorial com orientações para acesso e preenchimento do Sase está disponível neste link.

Os documentos necessários para a matrícula estão disponíveis no edital do processo seletivo, publicado no Portal do Ingresso Discente 2025, onde também é possível obter mais informações.

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)



Os aprovados na chamada regular para o IFPE deverão realizar o envio da documentação obrigatória para matrícula no período de 27 a 29 de janeiro. As matrículas serão feitas pelo site https://portal.ifpe.edu.br/ingresso/estude-no-ifpe/sisu/sisu-2025/, onde também é possível obter mais informações.

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)

O período para envio eletrônico da documentação exigida pela UFAPE será entre 28 e 29 de janeiro, segundo o cronograma de matrícula da instituição. Os documentos devem ser enviados por meio do site https://ingressa.ufape.edu.brparacandidatos.

A documentação necessária para cada situação de ingresso está disponível neste link.



Para editais e mais informações da UFAPE acesse https://ufape.edu.br/sisu.

