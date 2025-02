Sintepe denuncia problemas estruturais após chuvas e falta de cadeiras nas escolas estaduais de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A SEE havia suspendido as aulas nesta quinta-feira (6), após o novo alerta meteorológico da APAC, indicando a continuidade das pancadas de chuvas

Professores e professoras da rede estadual de ensino relataram diversos problemas enfrentados pelas escolas durante as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife na quarta-feira (6).

Entre os problemas estão infiltrações nas paredes e tetos, além de salas alagadas. Também foi mencionado não só pelos docentes, mas por analistas educacionais e administrativos, neste início de ano letivo, a falta de cadeiras escolares em algumas unidades de ensino.

As denúncias foram divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), que afirmou já estar cobrando da Secretaria de Educação do Estado (SEE) a adoção de medidas efetivas para solucionar estes problemas.

“Muitas escolas estão enfrentando sérios problemas. A Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, por exemplo, teve o teto praticamente todo comprometido, com água da chuva caindo em diversas partes. Infelizmente, isso não é novidade, pois já estamos alertando o governo de que as verbas para a manutenção das escolas não chegaram a tempo, e muitas delas sequer receberam a totalidade da verba de 2024”, afirmou Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.

Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado liberou o pagamento do segundo repasse do Programa Investe Escola, para o exercício de 2025. Segundo a SEE, houve um investimento na ordem de R$ 50 milhões que contemplou 929 unidades escolares aptas a receber os recursos.

O programa visa melhorar a infraestrutura física das escolas e o fortalecimento das ações pedagógicas, como reformas e a aquisição de materiais. Ao todo, o Investe Escola contará com mais R$ 70 milhões sendo o restante do montante liberado ao longo deste ano. A pasta pontua que as escolas que não foram contempladas com valores nesta segunda parcela, se devem ao motivo destas terem recebido 100% do recurso previsto para custeio ainda na primeira parcela.

Aulas suspensas

A SEE havia suspendido as aulas do turno da tarde de ontem, mas, após o novo alerta meteorológico emitido pela APAC, que indicava a continuidade das pancadas de chuvas moderadas a fortes, também decidiu cancelar as aulas desta quinta-feira (6) nas regiões impactadas por essa condição climática.

Em nota, a pasta destacou que, "prezando pela segurança dos estudantes, profissionais e toda a comunidade escolar, assim que a situação for normalizada, as escolas comunicarão aos alunos um cronograma de reposição de aulas, garantindo o cumprimento do calendário letivo."

Resposta da SEE-PE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a SEE para questionar se as escolas ETE Aderico Alves, localizada em Goiana, Erem Helena Pugó, situada no bairro de San Martin, e Erefem Senador Novaes Filho, localizado na Várzea, ambas no Recife, receberam os recursos do programa Investe Escola e quais medidas seriam adotadas para resolver os problemas estruturais apontados pelo Sintepe.

Por nota, a pasta disse que já está mapeando as escolas afetadas para que sejam tomadas as providências necessárias para garantir o funcionamento das unidades escolares. Também foi informado que há um processo de licitação em andamento para um novo contrato de ampliação dos serviços de manutenção das escolas no valor de R$ 250 milhões.

"Em relação às escolas citadas, a Brigadeiro Eduardo Gomes, ETE Aderico Alves e a Erem Helena Pugó, equipes técnicas da SEE já foram enviadas às unidades. Sobre a Erefem Senador Novaes Filho, a escola está interditada, desde do início de 2024 por problemas estruturais, e, diante disso, a Secretaria de Educação se comprometeu em apresentar um projeto de reforma e ampliação do ambiente escolar", explicou a secretaria.

"Em paralelo, a SEE locou um novo espaço, que se encontra em reta final de intervenções para receber os estudantes, professores e a comunidade escolar da Erefem ainda neste primeiro mês do ano letivo", completou.

Outro ponto questionado foi a lista de escolas divulgada pelo sindicato, que enfrentam problemas com a falta de cadeiras escolares para os estudantes. Sobre esse ponto, a SEE afirmou que "o planejamento de distribuição de mobiliário segue critérios técnicos e de prioridade, conforme as demandas identificadas pelas unidades de ensino".

"Em 2024, foram entregues 20 mil conjuntos do aluno para estudantes em diversas escolas do estado com recursos na ordem de R$ 9.9 milhões. A ação teve como objetivo renovar e ampliar a estrutura física das unidades de ensino", diz a nota.

Também há um processo de adesão para a aquisição de 30 mil novos conjuntos do aluno para atender as escolas que ainda apresentam déficits. O investimento previsto pelo Governo do Estado gira em torno de R$ 17, 9 milhões.

"O cronograma de distribuição priorizará as unidades com maior necessidade, conforme levantamento realizado pela SEE junto às Gerências Regionais de Educação (GREs). E, caso haja situações específicas de desabastecimento, as equipes técnicas da pasta já estão mobilizadas para solucionar as questões o mais breve possível", declarou a secretaria.

Das escolas citadas pelo Sintepe, a Secretaria de Educação do Estado afirmou que já receberem mobiliário a Erem Helena Pugó, atendida com 450 unidades, e a Erefem Senador Novaes Filho, com 400 conjuntos dos alunos, para complemento e/ou substituição ao mobiliário já existente nas unidades.

"A SEE ressalta ainda que outras unidades de ensino que não foram pontuadas aqui e também tinham a necessidade mapeada, já foram atendidas com mobiliário", concluiu.

Sintepe registrou a situação de algumas escolas da rede estadual durante as chuvas nessa quarta-feira (6) - Sintepe / Divulgação

Lista das escolas que enfrentam problemas de falta de cadeiras

Segundo as denúncias registradas pelo Sintepe, estas são as escolas da rede estadual de ensino que enfrentam o problema da falta de cadeiras em sala de aula:



- Escola Técnica Estadual (ETE) Alcides do Nascimento Lins, em Camaragibe

- Escola de Referencia em Ensino Médio (EREM) Othon Paraíso, na Mustardinha, Recife

- Escola de Referencia em Ensino Fundamental e Médio (EREFEM), Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa viagem, Recife

- EREM Helena Pugó, em San Martin, Recife

- EREFEM Senador Novaes Filho, Recife

- EREM Augusto Severo, Recife

- EREM São Francisco de Assis, Recife

- EREF Cônego Rochael de Medeiros, Recife

- EREM Ginásio Pernambucano, Recife

- EREM Jarbas Pernambucano, Recife

- Escola Monsenhor Francisco Salles, Recife

- EREM Professor Moacyr de Albuquerque, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Benigno Pessoa de Araújo, em Goiana

- ETE Aderico Alves de Vasconcelos, Goiana

- EREFEM Senador Novaes Filho, na Várzea, Recife

- EREM Nestor Gomes de Moura, Jaboatão dos Guararapes

- Escola Estadual Souza Brandão, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Rodolfo Aureliano, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Senador Petrônio Portela, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Frei Romeu Peréa, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Professor Epitacio Andre Dias, Jaboatão dos Guararapes

- EREM Conde Pereira Carneiro, São Lourenço da Mata

- EREFEM Francisco de Paula Correia de Araújo, Camaragibe

- EREFEM Costa Azevedo, Olinda

- ETE Aderico Alves De Vasconcelos, em Goiana

- EREM José Rodrigues de Carvalho, Cabo de Santo Agostinho

- EREM Albertina da Costa Soares, Ipojuca

- EREM Ipojuca, Ipojuca

- EREM Luísa Guerra, Cabo de Santo Agostinho

- ETE Epitácio Pessoa, Cabo de Santo Agostinho

- Escola Edwiges de Sá, Recife

- Escola Estadual Cônego Jonas Taurino, Olinda

- Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, Camaragibe

- Escola Estadual Fernando Soares Lyra, Cabo de Santo Agostinho