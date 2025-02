Chuvas no Recife: aulas são suspensas em escolas e universidades nesta quinta-feira (6)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac renovou alerta para as chuvas nesta quinta-feira (6); algumas instituições de ensino suspenderam aulas pela manhã; confira

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta laranja para esta quinta-feira (6), indicando a possibilidade de chuvas moderadas no Litoral e Agreste de Pernambuco.

Devido à permanência de riscos, como alagamentos, risco de deslizamento de barreiras e dificuldade de locomoção de funcionários e alunos, escolas e universidades precisaram suspender o expediente.

Suspensão de aulas na rede municipal

Recife

A Prefeitura do Recife suspendeu as aulas nos turnos da manhã, da tarde e da noite desta quinta-feira (6). A Secretaria de Educação do município informou que a população fique atenta aos canais oficiais da Prefeitura.

Paulista

Já a Prefeitura de Paulista também suspendeu as aulas da rede municipal nesta quinta-feira (06).

A Prefeitura informou que os turnos da manhã e da tarde serão dedicados à limpeza e higienização das unidades de ensino, garantindo um ambiente adequado para o retorno das aulas.

Além disso, a Secretaria de Educação informou que o expediente interno e o trabalho das equipes gestoras das escolas serão mantidos normalmente.

Abreu e Lima

A Secretaria de Educação de Abreu e Lima também suspendeu as aulas na Rede Municipal de Ensino.

Camaragibe

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), também segue com as aulas da rede municipal suspensas nesta quinta-feira (6).

Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura de Jaboatão informou que o retorno às foi adiado para a próxima segunda-feira (10). De acordo com a Prefeitura, a medida busca evitar riscos e garantir um retorno seguro para todos.

São Lourenço da Mata

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata informou a suspenção temporária das aulas. Uma nova atualização deve ser divulgada na manhã desta quinta (6).

Olinda

Com a permanência de alerta para novas pancadas de chuvas na RMR, a Prefeitura de Olinda também suspendeu as aulas nesta quinta-feira (6).

O Executivo Municipal disponibilizou os seguintes contatos em caso de urgência:

Defesa Civil: 0800 081 0060

Linha do Cuidado: (81) 9 9974 3764

SAMU: 192

Neoenergia: 116

Bombeiros: 193

Moreno

Em nota, a Prefeitura de Moreno informou o adiamento do início do ano letivo para segunda-feira (10).

"A decisão foi tomada devido as fortes chuvas que caem na região e a previsão de mais precipitação para as próximas horas. A medida visa, principalmente, garantir a segurança dos estudantes , professores e profissionais que trabalham nas escolas", diz a nota.

Outros municípios também cancelas as aulas nesta quinta (6)

Cabo de Santo Agostinho

Igarassu

Goiana

Universidades suspendem as atividades

UFPE

Em nota, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as aulas, nos Campi (Recife, Vitória e Caruaru), na manhã desta segunda (6).

Segundo a universidade, as aulas no Colégio de Aplicação (CAp) estão suspensas durante todo o dia.

UFRPE

A Administração Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais durante a manhã desta quinta-feira.

"Quanto ao expediente administrativo, a orientação é que os/as servidores/as que aderiram ao PGD desenvolvam o trabalho remotamente", orientou a instituição.

"As atividades relacionadas aos concursos públicos de magistério superior, regidos pelo Edital n. 40/2024, seguirão normalmente nesta quinta-feira nos campi de Recife e do Cabo de Santo Agostinho", alertou a UFRPE.

IFPE

Já o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) suspendeu as aulas nessa quarta-feira (5). Até a publicação dessa matéria, a instituição não informou sobre as atividades desta quinta (6).

Recomendações

Diante da possibilidade de chuvas intensas ao longo do dia, órgãos de defesa civil recomendam atenção especial a áreas de risco, como encostas e regiões de alagamento.

A população deve acompanhar os boletins oficiais e evitar deslocamentos desnecessários em momentos de precipitações mais fortes.

Em casos de emergência, a Defesa Civil de Pernambuco pode ser contatada por meio do número 199 ou pelo telefone (81) 3181-2490.

Até o momento e publicação desta reportagem, outras instituições e municípios não divulgaram mais orientações.

