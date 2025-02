Novo Complexo Educacional em tempo integral é Inaugurado no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro Complexo Educacional em tempo integral da rede municipal de ensino do Recife foi inaugurado nessa sexta-feira (7), no bairro da Mangabeira, na Zona Norte da cidade.

Ocupando uma área de mais de 6 mil metros quadrados e com um investimento de aproximadamente R$ 16 milhões, o Complexo da Mangabeira reúne, em um único terreno, uma creche-escola, uma escola de tempo integral e uma quadra poliesportiva. Seu principal objetivo é a formação dos estudantes em tempo integral, abrangendo desde o berçário até a conclusão do ensino fundamental, no 9º ano – com capacidade para atender 970 alunos.

De acordo com a Secretaria de Educação do Recife, este é o primeiro complexo - de um total de cinco - que serão entregues pela atual gestão municipal até o final de 2028, e que também vão contar com a modalidade integral. Atualmente, a rede conta com 423 unidades de ensino, entre escolas e creches.

"Buscamos entender todas as necessidades, como berçário, lactário, monitoramento por vídeo e outros detalhes que fazem a diferença. Vamos seguir inovando na educação e mudando a vida dos estudantes da nossa rede municipal”, afirmou o prefeito do Recife João Campos, durante a inauguração do Complexo.

Complexo Educacional da Mangabeira no Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Creche escola

Construída ao lado da Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira, entregue à comunidade escolar em maio de 2022, a Creche Escola - que leva o mesmo nome da unidade de ensino - terá capacidade de acolher cerca de 270 crianças, contemplando desde o berçário ao grupo V.

O espaço oferece uma estrutura distribuída em 12 salas de aula, sendo dois berçários; recepção; pátio coberto; secretaria; direção e almoxarifado; coordenação; sala de professores; fraldário; lactário; biblioteca e brinquedoteca; sala de recursos multifuncionais; depósitos; bateria de banheiros para estudantes e profissionais, incluindo os de acessibilidade; refeitório; cozinha e despensa; lavanderia; terraço e parquinho infantil.

“Atualmente, a Rede Municipal do Recife oferta o ensino integral apenas na etapa de creche, do berçário ao grupo III. Os grupos IV e V são ofertados de forma regular. A chegada deste complexo traz uma novidade, o ensino integral também para os estudantes que estão na pré-escola, ou seja, nos grupos IV e V. Com isso, as famílias que matricularem suas crianças na creche, terão a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento educacional através de um ensino 100% integral, desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental, tornando-os prontos para o ensino médio”, destacou o secretário de Educação, Fred Amancio.

Ensino Fundamental

Ao concluir a pré-escola, o estudante seguirá diretamente a trajetória educacional na Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira, que acolhe turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

A estrutura da escola conta com uma área verde de mais de 1.400 metros quadrados; 20 salas de aula; biblioteca; sala de recursos para a educação especial; laboratório de ciências; espaço maker; espaço de robótica e programação; coordenação pedagógica; sala de música e artes; área administrativa; serviços; refeitório; solários; e quadra poliesportiva coberta com vestiários, banheiros, palco e camarim. Tudo isso distribuído em um prédio com dois pavimentos.