Recife abre processo seletivo para Gerentes Regionais de Educação

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, abriu inscrições para o processo seletivo de Gerentes Regionais de Educação. A oportunidade é destinada exclusivamente aos servidores efetivos da rede municipal de ensino.

Para concorrer, os candidatos devem ter participado do Curso de Gestão Escolar, oferecido pela Secretaria em 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, pelo site selecao.seduc.recife.br, até o dia 20 de fevereiro.

O Gerente Regional de Educação, em seu escopo de trabalho, coordena e monitora escolas e creches, bem como fica responsável por planejar ações e projetos que tenham como foco principal o atingimento das metas estabelecidas com a Secretaria, a partir dos índices educacionais do país.

“O papel de um Gerente Regional é fundamental para que a educação continue avançando. É este gerente que fica na ponta, monitorando e dando suporte aos gestores e professores. É através deste profissional que a Secretaria de Educação, ao pactuar metas, consegue planejar e executar de forma conjunta as ações que possuem o fortalecimento e avanço da educação como eixo central”, pontua o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

5ª Gerência Regional

O processo seletivo prevê também a criação da 5ª Gerência Regional de Educação - atualmente são quatro que atendem as unidades escolares distribuídas nas Regiões Político Administrativas (RPAs)

O certame elevará o cargo do profissional, passando de gerente para gerente geral, com vencimentos de R$ 9.083,13 (nove mil, oitenta e três reais e treze centavos).

O certame será dividido em quatro etapas: análise da titulação e experiência profissional; avaliação de competências comportamentais; avaliação do plano de gestão e entrevista com a banca profissional; e entrevista com a gestão da Secretaria.

“É importante ressaltarmos a participação dos candidatos no curso de Gestão Escolar, que ofertamos em 2024 para a realização da eleição dos gestores escolares”, diz Fred.

Prazo

O prazo de validade do processo de seleção é de dois anos contados da data de publicação da nomeação dos candidatos selecionados, podendo ser renovável por até dois anos.

Após a entrevista com a gestão da Secretaria, etapa final, será elaborada uma lista tríplice para cada uma das cinco posições, que seguirá para análise e nomeação do Prefeito do Recife. “Esta lista garante que qualquer candidato nomeado atende os requisitos do cargo e está apto a assumi-lo”, pontua o secretário.

A gestão municipal abre também - pela primeira vez - seleção para o cargo de gerente geral de rede. Além dos servidores efetivos, o certame permite a concorrência ampla, ou seja, candidatos que não possuem vínculo com a rede do Recife.

O cronograma segue o mesmo do processo seletivo das Gerências Regionais. Os vencimentos para este cargo variam de R$ 9.083,13 (nove mil, oitenta e três reais e treze centavos), caso seja ocupado por um servidor efetivo, a R$ 10.092,37 (dez mil reais, noventa e dois reais e trinta e sete centavos), caso o cargo seja ocupado por um candidato oriundo da ampla concorrência.