Projeto abre vagas para oficinas gratuitas de tecnologia e expressão criativa no Grande Recife

Iniciativa oferece cursos de arte, design e robótica para jovens na Região Metropolitana do Recife, com foco em inclusão social e profissional

O Projeto Connecta+, idealizado pelas empresas Um Telecom e Connectoway em parceria com o Instituto MeMaker, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de expressão criativa e introdução à robótica.

A iniciativa, que conta com o apoio do Grupo Parvi, Lidermac e do Projeto Aria Social, tem como objetivo promover a inclusão social de jovens de 16 a 20 anos da Região Metropolitana do Recife por meio da tecnologia e da inovação.

As atividades serão realizadas ao longo de 2025 no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

Oportunidades

O Connecta+ busca ampliar os horizontes dos participantes, apresentando novas áreas de atuação e incentivando a inserção no mercado de tecnologia e economia criativa.

As oficinas, que terão 30 horas-aula no total, serão divididas em dois módulos: 15 horas dedicadas a experiências criativas (arte e design) e 15 horas focadas em tecnologia (introdução à robótica).

Além disso, os alunos terão aulas com profissionais da Connectoway, fortalecendo a conexão com o mercado de tecnologia.

“O objetivo do Connecta+ é mostrar que esses jovens podem, sim, fazer parte desse universo e enxergar novas perspectivas profissionais. Queremos despertar talentos e abrir portas para um futuro com mais oportunidades e desenvolvimento sustentável”, afirma Luciane Gomes, embaixadora do projeto.

Impacto social

O projeto utiliza a metodologia do Instituto MeMaker, especializado em capacitação em prototipação eletrônica e expressão criativa.

“Acreditamos que a criatividade e a inovação são ferramentas ideais para o empoderamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Com o Connecta+, queremos inserir os jovens na rota da inclusão e da transformação social”, explica Monica Bouqvar, diretora institucional do Instituto MeMaker.

O Projeto Aria Social, que sediará as oficinas, reforça seu compromisso com a transformação de vidas por meio da arte e da educação.

“O Connecta+ impulsiona o crescimento pessoal e profissional dos participantes, e estamos felizes em apoiar essa iniciativa”, declara Cecília Brennand, bailarina e diretora geral do Aria Social.

Benefícios para os participantes

O Connecta+ oferecerá uma infraestrutura acessível, incluindo recursos em Libras e espaços adaptados.

Os participantes também terão acesso a aulas de inglês, um laboratório de tecnologia exclusivo, materiais de apoio, certificado de conclusão, camisas personalizadas e lanche nos dias de aula.

Ao final do curso, os alunos apresentarão projetos desenvolvidos durante as oficinas.

Inscrições

Inicialmente, serão oferecidas três turmas de 20 alunos cada, com previsão de expansão para atender 160 jovens ao longo do ano.

As aulas serão ministradas por instrutores formados pelo Instituto MeMaker, muitos dos quais já passaram pelo programa, reforçando o impacto da iniciativa.

As primeiras turmas terão início em março de 2025. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo formulário disponibilizado pelo Instituto MeMaker.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail coordenacao@institutomemaker.org.br ou pelo Instagram @institutomemaker.