Professores anunciam ação civil pública para garantir convocação do cadastro de reserva na rede estadual; Teresa Leitão faz apelo ao governo de Pernambuco

Comissão de Mobilização cobra a nomeação dos 1.700 docentes do Cadastro de Reserva do concurso de 2022, ainda aguardando convocação

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, fez um apelo ao Governo de Pernambuco para a convocação de professores, analistas em Gestão Educacional e assistentes administrativos, diante das demandas existentes na rede estadual de ensino.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a parlamentar evidenciou a preocupação dos docentes com a falta de sinalização do Executivo estadual quanto às novas convocações, além do prazo de vigência do certame, que se encerra em abril.

"As vagas existem. Quando digo que as vagas existem, é porque as escolas carecem de assistentes educacionais, o sistema necessita de analistas educacionais e os estudantes precisam ter todo o componente curricular assegurado, com professores e professoras em sala de aula", declarou Teresa.

A parlamentar destacou ainda que, em muitas escolas da rede, há professores contratados temporariamente que deixaram as unidades de ensino, mas não foram substituídos por efetivos. Diante disso, Teresa Leitão reforçou a necessidade de que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), apresente um mapeamento indicando as regiões e disciplinas com maiores lacunas curriculares.

Ação Civil

Segundo a Comissão de Mobilização dos Professores e a Associação Nordestina de Arte-Educadores, será realizada uma audiência no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no dia 10 de março, às 10h, para denunciar a suposta preterição de alguns nomes durante a convocação.

A reunião também tratará do cumprimento dos dispositivos legais previstos no edital do concurso e do remanejamento de profissionais. Além disso, o grupo pretende ingressar com uma Ação Civil Pública com o intuito de garantir que todos sejam convocados.

No última quinta-feira (20), os professores já haviam participado de uma audiência no MPPE, onde foi dito pela representante da SEE-PE que não há informações sobre as novas nomeações do cadastrado de reserva e que o Plano de Ação acordado com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) foi "cumprido integralmente".

Sempre que questionada sobre um posicionamento a respeito das novas nomeações, a SEE tem destacado que, desde 2023, a gestão estadual convocou 1.025 analistas e 593 assistentes. Além disso, mais de 9 mil professores da educação básica foram nomeados nos últimos dois anos.