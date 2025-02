Programa Coletivo Online prepara jovens para o mercado de trabalho com cursos gratuitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), está com inscrições abertas para o Coletivo Online, programa de capacitação gratuito voltado para jovens que desejam se preparar para o mercado de trabalho.

O curso é 100% online, com 12 vídeoaulas, e aborda temáticas voltadas para a inserção profissional, proporcionando conhecimentos atualizados sobre as demandas do mercado de trabalho. Ao final da formação, os participantes recebem certificação.

Além disso, os alunos têm acesso a diversas oportunidades de emprego, que incluem vagas para jovem aprendiz, estágio, trainee, CLT, posições de entrada e funções técnicas. Essas oportunidades são disponibilizadas por mais de 400 empresas parceiras da iniciativa.

"O requisito para que o jovem participe do nosso programa é ter entre 16 e 29 anos, ser de qualquer região do Brasil e de ambos os gêneros. Atualmente, mais de 60% dos participantes são mulheres, e mais de 60% são pessoas negras, o que reflete o compromisso do programa com a diversidade e inclusão", afirmou Rafael Nascimento, diretor de Comunicação do ICCB, em entrevista a coluna Enem e Educação.

Emponderamento social

Com o objetivo de empoderar cinco milhões de jovens até 2030, o Instituto Coca-Cola Brasil tem como uma de suas ações potencializar iniciativas de parceiros que capacitam jovens em habilidades essenciais para as profissões do futuro, como design e tecnologia.

Além disso, reconhecendo a pluralidade dessa faixa etária, o instituto também oferece vagas em diversos setores, como moda, beleza, alimentação, entre outros, ampliando as oportunidades para diferentes perfis profissionais. Todas as oportunidades são disponibilizadas de acordo com a região geográfica de cada participante do Coletivo Online.

"Acho que a palavra 'empoderamento' resume muito bem o nosso trabalho, porque, muitas vezes, um jovem de 16 anos ainda não tem muitas perspectivas ou um entendimento claro sobre o mercado. Nosso trabalho é justamente empoderar esse jovem, ajudando-o a se enxergar com um potencial gigante", afirmou Rafael Nascimento.