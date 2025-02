Prouni 2025: Segunda chamada convoca 86.373 candidatos; confira a lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A relação de convocados para a segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) está disponível a partir desta sexta-feira (28). Segundo o Ministério da Educação (MEC), 86.373 candidatos foram pré-selecionados no processo seletivo do primeiro semestre de 2025.

Os nomes podem ser consultados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os novos convocados têm até o dia 17 de março para apresentar a documentação exigida diretamente na instituição de ensino ou encaminhá-la de forma virtual.

Na primeira chamada do Prouni, divulgada no início de fevereiro, 197.080 estudantes foram pré-selecionados. A edição de 2025 registrou 1,5 milhão de inscrições, com 768.296 candidatos, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa.

No total, foram oferecidas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o país. Desse total, 203.539 bolsas são integrais, enquanto 134.905 são parciais.

Lista de espera?

Os candidatos que desejam participar da lista de espera do Prouni devem manifestar interesse entre os dias 26 e 27 de março de 2025, por meio da página do programa.

A relação dos selecionados estará disponível a partir de 1º de abril no Sistema do Prouni (Sisprouni), para consulta tanto pelas instituições de ensino superior quanto pelos próprios candidatos.

Bolsa de Estudos

Criado em 2004, por meio da Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Ao longo de duas décadas, o programa teve como maioria de beneficiados mulheres (56%) e negros (55%). Além disso, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2023, o impacto do Prouni na conclusão do ensino superior é significativo: 58% dos participantes concluíram a graduação, totalizando 1,46 milhão de bolsistas formados. Entre os estudantes que não participaram do programa, a taxa de conclusão é de apenas 36%.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC e da Secretaria de Educação Superior (Sesu)?

