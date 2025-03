Acelere no ENEM 2025 abre inscrições para curso preparatório gratuito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O curso preparatório e gratuito Acelere no ENEM 2025 está com inscrições abertas. Como ferramentas, o curso oferece aulas ao vivo e gravadas de todas as disciplinas, plataforma gamificada, correção de redação ao vivo, monitorias interativas, simulados, exercícios e muito mais.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.acelerenoenem.com.br, e as aulas têm início no dia 11 de março. Em Pernambuco, são oferecidas 10 mil vagas.

Criado com o propósito de democratizar o acesso ao ensino de qualidade, o Acelere já impactou a trajetória de milhares de vestibulandos em todo o país. Segundo Rhayann Vasconcelos, fundador da iniciativa, a educação é uma ferramenta essencial para a transformação de vidas.

“O Acelere nasceu da necessidade de oferecer uma preparação acessível e eficiente para estudantes de todas as regiões do Brasil. Sabemos que a educação é a chave para mudar histórias, abrir portas e gerar oportunidades reais. Por isso, nosso compromisso é levar o melhor conteúdo, de forma gratuita, para que ninguém fique para trás na busca pelos seus sonhos", afirmou o fundador.

Ambiente dinâmico

O Acelere aposta na tecnologia e na inovação para engajar os alunos e garantir um aprendizado de alto nível. A proposta de oferecer uma plataforma gamificada tem como intuito incentivar a dedicação dos estudantes, tornando o estudo mais motivador e produtivo.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível, sim, estudar para o ENEM com qualidade sem precisar gastar dinheiro com cursos caros. Queremos que cada estudante sinta que pode chegar lá, independentemente dos desafios a serem superados. O Acelere está aqui para abrir caminhos e impulsionar futuros", destacou Rhayann Vasconcelos.

As aulas ao vivo, de todas as disciplinas cobradas no vestibular, acontecem de segunda a sexta-feira, às 18h e às 19h30. Já as monitorias, espaços para que os estudantes possam tirar dúvidas, ocorrem às 14h.

Saiba como se inscrever na newsletter JC