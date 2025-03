Programa Ganhe o Mundo envia 98 estudantes para intercâmbio no Chile

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na madrugada desta sexta-feira (21), 98 estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco embarcaram para o Chile por meio do Programa Ganhe o Mundo (PGM).

A governadora em exercício, Priscila Krause, esteve presente no Aeroporto Internacional do Recife para acompanhar o embarque e destacar a importância da retomada do programa.

“Tivemos muito cuidado na avaliação e no formato de retomada do programa. O objetivo é garantir segurança aos alunos e suas famílias, além de proporcionar uma experiência enriquecedora para que os jovens voltem com histórias incríveis para contar”, afirmou Priscila Krause.

Embarque e expectativas

Os estudantes foram divididos em três voos, com decolagens às 2h50, 5h e 5h15. Entre os intercambistas estava Carlos Eduardo Moreira, de 17 anos, aluno da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Duque de Caxias, em Buíque.

“Estou muito ansioso e feliz por realizar esse sonho. Espero viver a melhor experiência da minha vida”, disse o jovem.

Durante o embarque, os estudantes receberam uma surpresa: uma chamada de vídeo da governadora Raquel Lyra, que parabenizou os jovens pela conquista.

Acompanhamento e apoio

A secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Lúcia Barbosa, explicou que os estudantes serão acompanhados por representantes da Secretaria de Educação e da empresa responsável pelo intercâmbio.

“Essa é uma experiência histórica. O PGM foi resgatado pelo Governo do Estado, e agora estamos enviando 192 jovens para o Chile, onde terão a oportunidade de vivenciar uma nova cultura e ampliar seus horizontes”, destacou.

Rosangela Lima, mãe de Caio, um dos intercambistas, compartilhou a emoção da família. “É a primeira vez que ele viaja para fora do país. Estamos apreensivos, mas sabemos que é uma grande oportunidade de aprendizado. Ele está realizando um sonho”, afirmou.

Rotina no Chile

Ao chegarem ao Chile, os estudantes receberão orientações sobre as normas do programa, período de adaptação e rotina escolar. Em seguida, serão encaminhados para as casas das famílias anfitriãs. Aqueles que ficarão em Santiago serão recebidos no aeroporto, enquanto os demais seguirão para suas cidades de destino.

As aulas nas escolas chilenas começam na próxima segunda-feira (24). Durante as 18 semanas de intercâmbio, os jovens aprimorarão o espanhol, frequentarão instituições de ensino locais e participarão de atividades culturais.

Na semana passada, os estudantes receberam kits de viagem em um evento com a governadora Raquel Lyra. Cada kit incluiu mala, mochila, boné, gorro, jaqueta, três camisas do PGM e um porta-passaporte.